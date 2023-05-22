https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيسي-إيران-تهتم-بتعزيز-التعاون-مع-الدول-المسلمة-ومنها-إندونيسيا-1077327618.html
رئيسي: إيران تهتم بتعزيز التعاون مع الدول المسلمة ومنها إندونيسيا
رئيسي: إيران تهتم بتعزيز التعاون مع الدول المسلمة ومنها إندونيسيا
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن طهران تولي اهتمام كبيرا لتعزيز التعاون مع الدول المسلمة ومنها إندونيسيا، مشيرا إلى أن البلدين لهما مواقف مشتركة تجاه... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيسي، قبل توجهه إلى إندونيسيا، التي يقوم بزيارة رسمية إليها، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين.وقال رئيسي إن التعاون مع ما وصفه بـ "البلدان الرديفة" تم إدراجه على جدول سياسة طهران لتوسيع علاقاتها مع دول الجوار الإيراني.وتابع: "رغم أن العلاقات مع جاكرتا مثيرة للاهتمام، إلا أنها لم ترقَ حتى الآن إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن زيارته إلى إندونيسيا جاءت بدعوة رسمية من رئيسها، جوكو فيدودو.ولفت الرئيس الإيراني إلى أن زيارة إندونيسيا ستتضمن توقيع مذكرات تعاون اقتصادي وتجاري وصحفي بين الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/إيران-تدين-بشدة-البيان-الختامي-لقمة-مجموعة-الدول-السبع-1077317150.html
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رئيسي: إيران تهتم بتعزيز التعاون مع الدول المسلمة ومنها إندونيسيا
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن طهران تولي اهتمام كبيرا لتعزيز التعاون مع الدول المسلمة ومنها إندونيسيا، مشيرا إلى أن البلدين لهما مواقف مشتركة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيسي، قبل توجهه إلى إندونيسيا، التي يقوم بزيارة رسمية إليها، حسبما ذكرت
وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين.
وقال رئيسي إن التعاون مع ما وصفه بـ "البلدان الرديفة" تم إدراجه على جدول سياسة طهران لتوسيع علاقاتها مع دول الجوار
الإيراني.
وتابع: "رغم أن العلاقات مع جاكرتا مثيرة للاهتمام، إلا أنها لم ترقَ حتى الآن إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن زيارته إلى إندونيسيا جاءت بدعوة رسمية من رئيسها، جوكو فيدودو.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن زيارة إندونيسيا
ستتضمن توقيع مذكرات تعاون اقتصادي وتجاري وصحفي بين الدولتين.