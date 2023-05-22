https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يعلق-على-المناورة-العسكرية-لـحزب-الله-في-معسكراته-في-الجنوب-1077314149.html
رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في معسكراته في الجنوب
رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في معسكراته في الجنوب
رد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، على "استفسار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، يوانا فرونتسكا، حول المناورة العسكرية بالذخيرة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:39+0000
2023-05-22T13:39+0000
2023-05-22T13:39+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e20c1350d67e01c4940cd0b819ff28eb.jpg
وقال ميقاتي إن "الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها"، مضيفا أن "الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح "حزب الله" تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.واعتبر أن "هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحاضر الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته".وأجرى "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة، كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وشهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.
https://sputnikarabic.ae/20230521/حزب-الله-في-ختام-مناورته-العسكرية-سنمطر-إسرائيل-بصواريخ-دقيقة-إن-تجاوزت-قواعد-اللعبة-1077284732.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-المناورة-العسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1077280421.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c1788b2ccb4b68c1cde805eb299f54f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في معسكراته في الجنوب
تابعنا عبر
رد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، على "استفسار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، يوانا فرونتسكا، حول المناورة العسكرية بالذخيرة الحية، التي قام بها "حزب الله" اللبناني في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.
وقال ميقاتي إن "الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها"، مضيفا أن "الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح "حزب الله" تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل"، حسب وكالة
الأنباء اللبنانية.
واعتبر أن "هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحاضر الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته".
وأجرى "حزب الله" اللبناني، أمس الأحد، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية
في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.
وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.
وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة، كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".
وشهدت مناورة "حزب الله
" استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.