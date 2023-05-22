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https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيس-الوزراء-الأرميني-يعلن-استعداد-بلاده-الاعتراف-بأرضي-ناغورني-قره-باغ-على-أنها-أذربيجانية-1077310171.html
رئيس الوزراء الأرميني يعلن استعداد بلاده الاعتراف بأرضي ناغورني قره باغ على أنها أذربيجانية
رئيس الوزراء الأرميني يعلن استعداد بلاده الاعتراف بأرضي ناغورني قره باغ على أنها أذربيجانية
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده تستعد للاعتراف بإقليم قره باغ كأراضي تابعة لأذربيجان. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:06+0000
2023-05-22T11:06+0000
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وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن "86.6 ألف كيلومتر مربع من أراضي أذربيجان، التي تستعد يريفان للاعتراف بها، تشمل أيضا إقليم قره باغ.وأشار باشينيان إلى أن مسألة حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ ينبغي مناقشتها مع باكو، مضيفا في الوقت ذاته أن أذربيجان مستعدة للاعتراف بوحدة أراضي أرمينيا التي تبلغ مساحة 29.8 ألف كيلو متر مربع.وأكد على ضرورة إيجاد ضمانات بعدم استمرار سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد أرمن قره باغ.
https://sputnikarabic.ae/20230519/لافروف-العمل-على-نص-معاهدة-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-يجري-بنشاط-1077207639.html
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العالم

رئيس الوزراء الأرميني يعلن استعداد بلاده الاعتراف بأرضي ناغورني قره باغ على أنها أذربيجانية

11:06 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Alexey Danichev
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده تستعد للاعتراف بإقليم قره باغ كأراضي تابعة لأذربيجان.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن "86.6 ألف كيلومتر مربع من أراضي أذربيجان، التي تستعد يريفان للاعتراف بها، تشمل أيضا إقليم قره باغ.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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19 مايو, 10:43 GMT
وأشار باشينيان إلى أن مسألة حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ ينبغي مناقشتها مع باكو، مضيفا في الوقت ذاته أن أذربيجان مستعدة للاعتراف بوحدة أراضي أرمينيا التي تبلغ مساحة 29.8 ألف كيلو متر مربع.
وأكد على ضرورة إيجاد ضمانات بعدم استمرار سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد أرمن قره باغ.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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