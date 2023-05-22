https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيس-غرفة-التجارة-المصرية-لـسبوتنيك--الاتفاقيات-بين-مصر-وسلطنة-عمان-تحقق-نتائج-هامة-للبدين-1077312003.html

رئيس غرفة التجارة المصرية لـ"سبوتنيك": الاتفاقيات بين مصر وسلطنة عمان تحقق نتائج مهمة للبلدين

رئيس غرفة التجارة المصرية لـ"سبوتنيك": الاتفاقيات بين مصر وسلطنة عمان تحقق نتائج مهمة للبلدين

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، إن الاجتماعات بين المسؤولين من سلطنة عمان ومصر ناقشت الفرص الاستثمارية في القاهرة ومسقط. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T12:36+0000

2023-05-22T12:36+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين الغرف التجارية في البلدين والمسؤولين تضمن توقيع اتفاقيات، بشأن دمج اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين من أجل الاستفادة المتبادلة، وكذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي.ولفت إلى أن النقاش الذي جرى بين وزيري التجارة والصناعة في البلدين، تناول إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها كل من مصر وسلطنة عمان مع الدول الأخرى، بما يمكّن من التكامل على مستوى مكونات الصناعة في البلدين للاستفادة من الأسواق التي تتيحها الاتفاقيات.ولفت إلى أن النظرة المستقبلية لحجم التبادل التجاري بين البلدين تؤكد أنها تتجه للزيادة بشكل كبير، خاصة أنها سجلت ارتفاعات بقيمة 60% مؤخرا عن السنوات السابقة.الازدواج الضريبيوأعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع مصر، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.كما شملت الاتفاقية ومذكرة التفاهم، التي وقّع عليها وزير المال العماني، سالم الحبسي، ونظيره المصري، الدكتور محمد معيط، "منع التهرب من الضرائب وتجنّبها، والتعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وتأتي الاتفاقية على هامش أول زيارة يجريها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الأحد.قيمة التبادل التجاري بين البلدينوارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان بنحو 64.5%، خلال عام 2022.وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%.وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان لتصل إلى 202 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24 %.كما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان 869 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 488 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفــاع قدرها 78%، وفق بينات جهاز التعبئة والإحصاء المصري.وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 88.5 %.وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في عمان 145.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 161.9مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة انخفاض قدرها 10 %، كما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.وبلغ عـدد المصـريين الموجودين في سلطنة عمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 65.4 ألف مصري حتى نهاية 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230522/مصر-وسلطنة-عمان-تتفقان-على-إزالة-الازدواج-الضريبي-بالنسبة-للضرائب-على-الدخل-1077307778.html

https://sputnikarabic.ae/20230521/سفير-سلطنة-عمان-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-ما-تحمله-زيارة-السلطان-هيثم-بن-طارق-لمصر-1077276576.html

https://sputnikarabic.ae/20220627/72-ارتفاعا-في-قيمة-التبادل-التجاري-بين-مصر-وعمان--1064296982.html

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