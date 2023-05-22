https://sputnikarabic.ae/20230522/ريابكوف-حول-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-اف-16-كل-أهداف-العملية-الخاصة-قطعا-ستتحقق-1077306198.html
ريابكوف حول تزويد أوكرانيا بطائرات اف-16: كل أهداف العملية الخاصة قطعا ستتحقق
ريابكوف حول تزويد أوكرانيا بطائرات اف-16: كل أهداف العملية الخاصة قطعا ستتحقق
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على الرغم من دعم الغرب المتزايد لأوكرانيا. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T08:40+0000
2023-05-22T08:40+0000
2023-05-22T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريابكوف تعليقا على مسألة إجراءات ونوايا الولايات المتحدة زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك تدريب الطيارين على مقاتلات اف-16: "كل شيء كان يسير في هذا الاتجاه، وأي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش، وعرض الأمر كما لو أن كل شيء لم يتم تحديده مسبقًا، لا يترك أي انطباع".وشدد ريابكوف على أن "التسليح والمعدات العسكرية التي هي قيد المناقشة، سينتهي بها المطاف في أوكرانيا، وهذا ينطبق على تدريب الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية. كل هذه الجهود بلا معنى وبلا فائدة، إمكانياتنا كالتالي، كل أهداف العملية الخاصة قطعا ستتحقق، وأي تعدي على أمن روسيا الاتحادية لن يؤدي إلى النتائج التي يرجوها الغرب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ريابكوف حول تزويد أوكرانيا بطائرات اف-16: كل أهداف العملية الخاصة قطعا ستتحقق
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على الرغم من دعم الغرب المتزايد لأوكرانيا.
وقال ريابكوف تعليقا على مسألة إجراءات ونوايا الولايات المتحدة زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك تدريب الطيارين على مقاتلات اف-16: "كل شيء كان يسير في هذا الاتجاه، وأي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش، وعرض الأمر كما لو أن كل شيء لم يتم تحديده مسبقًا، لا يترك أي انطباع".
وشدد ريابكوف على أن "التسليح والمعدات العسكرية التي هي قيد المناقشة، سينتهي بها المطاف في أوكرانيا، وهذا ينطبق على تدريب الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية. كل هذه الجهود بلا معنى وبلا فائدة، إمكانياتنا كالتالي، كل أهداف العملية الخاصة قطعا ستتحقق، وأي تعدي على أمن روسيا الاتحادية لن يؤدي إلى النتائج التي يرجوها الغرب".