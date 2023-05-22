https://sputnikarabic.ae/20230522/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1077313121.html
سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أو تقديم حزمة مساعدات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:03+0000
2023-05-22T13:03+0000
2023-05-22T13:03+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "رغم المقترحات التي طرحتها أغلبية البلدان لم يكن هناك قرار بشأن المزيد من التمويل لإمداد أوكرانيا بالأسلحة أو العقوبات ضد روسيا خلال اجتماع اليوم".وأكد سيارتو أن الجانب الهنغاري ما زال يصر على موقفه، ويرفض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي من أجل تقديم دعم عسكري إلى أوكرانيا، ما دامت كييف تدرج بنك "أوه تي بي" على قائمة "رعاة الحرب".وأشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الخارجية-الفرنسية-يجب-الاتفاق-على-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة--1077308220.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أو تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف.
وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "رغم المقترحات التي طرحتها أغلبية البلدان لم يكن هناك قرار بشأن المزيد من التمويل لإمداد أوكرانيا بالأسلحة أو العقوبات ضد روسيا خلال اجتماع اليوم".
وأكد سيارتو أن الجانب الهنغاري ما زال يصر على موقفه، ويرفض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي من أجل تقديم دعم عسكري إلى أوكرانيا، ما دامت كييف تدرج بنك "أوه تي بي" على قائمة "رعاة الحرب".
وأشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.