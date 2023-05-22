https://sputnikarabic.ae/20230522/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1077313121.html

سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أو تقديم حزمة مساعدات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T13:03+0000

2023-05-22T13:03+0000

2023-05-22T13:03+0000

العالم

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وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "رغم المقترحات التي طرحتها أغلبية البلدان لم يكن هناك قرار بشأن المزيد من التمويل لإمداد أوكرانيا بالأسلحة أو العقوبات ضد روسيا خلال اجتماع اليوم".وأكد سيارتو أن الجانب الهنغاري ما زال يصر على موقفه، ويرفض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي من أجل تقديم دعم عسكري إلى أوكرانيا، ما دامت كييف تدرج بنك "أوه تي بي" على قائمة "رعاة الحرب".وأشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20230522/الخارجية-الفرنسية-يجب-الاتفاق-على-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة--1077308220.html

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