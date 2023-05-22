عربي
https://sputnikarabic.ae/20230522/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1077313121.html
سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أو تقديم حزمة مساعدات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:03+0000
2023-05-22T13:03+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "رغم المقترحات التي طرحتها أغلبية البلدان لم يكن هناك قرار بشأن المزيد من التمويل لإمداد أوكرانيا بالأسلحة أو العقوبات ضد روسيا خلال اجتماع اليوم".وأكد سيارتو أن الجانب الهنغاري ما زال يصر على موقفه، ويرفض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي من أجل تقديم دعم عسكري إلى أوكرانيا، ما دامت كييف تدرج بنك "أوه تي بي" على قائمة "رعاة الحرب".وأشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الخارجية-الفرنسية-يجب-الاتفاق-على-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة--1077308220.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

سيارتو: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

13:03 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا بعد قرارا بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أو تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف.
وقال سيارتو عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "رغم المقترحات التي طرحتها أغلبية البلدان لم يكن هناك قرار بشأن المزيد من التمويل لإمداد أوكرانيا بالأسلحة أو العقوبات ضد روسيا خلال اجتماع اليوم".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الفرنسية: يجب الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة
09:55 GMT
وأكد سيارتو أن الجانب الهنغاري ما زال يصر على موقفه، ويرفض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي من أجل تقديم دعم عسكري إلى أوكرانيا، ما دامت كييف تدرج بنك "أوه تي بي" على قائمة "رعاة الحرب".
وأشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала