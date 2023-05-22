https://sputnikarabic.ae/20230522/سي-وورلد-أبوظبي-أول-مدينة-ترفيهية-بحرية-تفتتح-في-الإمارات-1077303863.html

"سي وورلد أبوظبي"... أول مدينة ترفيهية بحرية تفتتح في الإمارات

"سي وورلد أبوظبي"... أول مدينة ترفيهية بحرية تفتتح في الإمارات

أبوظبي تعلن عن موعد افتتاح المدينة الترفيهية البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" المخصصة للحياة البحرية، الأولى من نوعها في المنطقة. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T10:32+0000

2023-05-22T10:32+0000

2023-05-22T10:32+0000

وسائط متعددة

صور

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077304024_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4468758bf0e049765fab3081218a7899.jpg

تحتوي المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد أبوظبي" (SeaWorld) على أكثر من 58 مليون لتر من المياه، وستكون موطنًا لأكثر من 100 ألف حيوان بحري، بما في ذلك 150 نوعًا من الحيوانات البحرية وأسماك القرش والأسماك والقناديل والسلاحف البحرية والزواحف والبرمائيات واللافقاريات، وكذلك الطيور.8 موائل... من القطب الشمالي إلى الجنوبيينتظر الزوار ثمانية مناطق غامرة موضوعية ("عوالم")، والتي تم تصنيفها على أنها "موائل ديناميكية": يعيش فيها ممثلو النباتات والحيوانات في ظروف قريبة قدر الإمكان من تلك الطبيعية.تم تصميم "العوالم" التي تحاكي الموائل الطبيعية باستخدام تقنيات مبتكرة وأعلى معايير الرفق بالحيوان. على سبيل المثال، ابتكر الخبراء "أنماطًا موسمية" للحيوانات مثل الفظ وطيور البطريق.يتم التفكير في كل شيء بأدق التفاصيل: ينظم نظام الإضاءة للحيوانات التغيير في النهار والليل ودورات الإضاءة الموسمية. يدير نظام دعم الحياة الحيوانية جودة المياه للحفاظ على تنوع الأسماك والثدييات التي تعيش معًا في أحواض السمك الضخمة.ستسمح المنطقة ذات الطابع الخاص بمحيط أبوظبي للضيوف بالاقتراب من الحيوانات التي تعيش قبالة سواحل الخليج العربي، ومعرفة المزيد عن التقاليد التاريخية للملاحة في الإمارات العربية المتحدة، واستخراج اللؤلؤ والاتجار به.في منطقة المحيط القطبي، سيقابل السياح المساحات الجليدية للقارة القطبية الجنوبية والتندرا في القطب الشمالي. سيكون كل شيء حقيقيًا تقريبًا: في هذا القسم سيكون الجو باردًا ومثلجًا. تحاكي ظروف التصميم ودرجات الحرارة الخاصة الظروف الطبيعية في المناطق القطبية، حيث تزدهر طيور البطريق والفظ. وفقًا لذلك، سيكون من الممكن رؤية كل من الأول والثاني.ستكون منطقة المحيط الاستوائي هي الأكبر في عالم البحار في أبوظبي. سيكون الأمر غريبًا للغاية هنا: يعِدون بعمل شلالات راقصة وبحيرة صافية وضوح الشمس والدلافين وطيور النحام والطيور الاستوائية.ومنطقة "المحيط اللانهائي" ستحتضن أكبر حوض مائي في العالم بسعة 25 مليون لتر، على شكل كهف بحري. سيعيش فيه أكثر من 68 ألف حيوان، بما في ذلك أسماك القرش والشفنين والأنقليس وغيرها الكثير.سيكون هناك أيضا منطقة للترفيه. حيث ستستضيف "سي وورلد" أكثر من 35 عرضًا تفاعليًا ومناطق جذب سياحي، وستضم 17 مطعمًا و 13 منفذًا للبيع بالتجزئة.ومن المقرر افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية في 23 مايو/ أيار، بحسب ما أفاده موقع المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من المدينة الترفيهية البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".

أبو ظبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي