عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/سي-وورلد-أبوظبي-أول-مدينة-ترفيهية-بحرية-تفتتح-في-الإمارات-1077303863.html
"سي وورلد أبوظبي"... أول مدينة ترفيهية بحرية تفتتح في الإمارات
"سي وورلد أبوظبي"... أول مدينة ترفيهية بحرية تفتتح في الإمارات
أبوظبي تعلن عن موعد افتتاح المدينة الترفيهية البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" المخصصة للحياة البحرية، الأولى من نوعها في المنطقة. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T10:32+0000
2023-05-22T10:32+0000
وسائط متعددة
صور
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077304024_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4468758bf0e049765fab3081218a7899.jpg
تحتوي المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد أبوظبي" (SeaWorld) على أكثر من 58 مليون لتر من المياه، وستكون موطنًا لأكثر من 100 ألف حيوان بحري، بما في ذلك 150 نوعًا من الحيوانات البحرية وأسماك القرش والأسماك والقناديل والسلاحف البحرية والزواحف والبرمائيات واللافقاريات، وكذلك الطيور.8 موائل... من القطب الشمالي إلى الجنوبيينتظر الزوار ثمانية مناطق غامرة موضوعية ("عوالم")، والتي تم تصنيفها على أنها "موائل ديناميكية": يعيش فيها ممثلو النباتات والحيوانات في ظروف قريبة قدر الإمكان من تلك الطبيعية.تم تصميم "العوالم" التي تحاكي الموائل الطبيعية باستخدام تقنيات مبتكرة وأعلى معايير الرفق بالحيوان. على سبيل المثال، ابتكر الخبراء "أنماطًا موسمية" للحيوانات مثل الفظ وطيور البطريق.يتم التفكير في كل شيء بأدق التفاصيل: ينظم نظام الإضاءة للحيوانات التغيير في النهار والليل ودورات الإضاءة الموسمية. يدير نظام دعم الحياة الحيوانية جودة المياه للحفاظ على تنوع الأسماك والثدييات التي تعيش معًا في أحواض السمك الضخمة.ستسمح المنطقة ذات الطابع الخاص بمحيط أبوظبي للضيوف بالاقتراب من الحيوانات التي تعيش قبالة سواحل الخليج العربي، ومعرفة المزيد عن التقاليد التاريخية للملاحة في الإمارات العربية المتحدة، واستخراج اللؤلؤ والاتجار به.في منطقة المحيط القطبي، سيقابل السياح المساحات الجليدية للقارة القطبية الجنوبية والتندرا في القطب الشمالي. سيكون كل شيء حقيقيًا تقريبًا: في هذا القسم سيكون الجو باردًا ومثلجًا. تحاكي ظروف التصميم ودرجات الحرارة الخاصة الظروف الطبيعية في المناطق القطبية، حيث تزدهر طيور البطريق والفظ. وفقًا لذلك، سيكون من الممكن رؤية كل من الأول والثاني.ستكون منطقة المحيط الاستوائي هي الأكبر في عالم البحار في أبوظبي. سيكون الأمر غريبًا للغاية هنا: يعِدون بعمل شلالات راقصة وبحيرة صافية وضوح الشمس والدلافين وطيور النحام والطيور الاستوائية.ومنطقة "المحيط اللانهائي" ستحتضن أكبر حوض مائي في العالم بسعة 25 مليون لتر، على شكل كهف بحري. سيعيش فيه أكثر من 68 ألف حيوان، بما في ذلك أسماك القرش والشفنين والأنقليس وغيرها الكثير.سيكون هناك أيضا منطقة للترفيه. حيث ستستضيف "سي وورلد" أكثر من 35 عرضًا تفاعليًا ومناطق جذب سياحي، وستضم 17 مطعمًا و 13 منفذًا للبيع بالتجزئة.ومن المقرر افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية في 23 مايو/ أيار، بحسب ما أفاده موقع المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من المدينة الترفيهية البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077304024_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_c5e4f9e9d6f724c501660e7f9c41dea2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي
фото, صور, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي

"سي وورلد أبوظبي"... أول مدينة ترفيهية بحرية تفتتح في الإمارات

10:32 GMT 22.05.2023
تابعنا عبرTelegram
أبوظبي تعلن عن موعد افتتاح المدينة الترفيهية البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" المخصصة للحياة البحرية، الأولى من نوعها في المنطقة.
تحتوي المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد أبوظبي" (SeaWorld) على أكثر من 58 مليون لتر من المياه، وستكون موطنًا لأكثر من 100 ألف حيوان بحري، بما في ذلك 150 نوعًا من الحيوانات البحرية وأسماك القرش والأسماك والقناديل والسلاحف البحرية والزواحف والبرمائيات واللافقاريات، وكذلك الطيور.

8 موائل... من القطب الشمالي إلى الجنوبي

ينتظر الزوار ثمانية مناطق غامرة موضوعية ("عوالم")، والتي تم تصنيفها على أنها "موائل ديناميكية": يعيش فيها ممثلو النباتات والحيوانات في ظروف قريبة قدر الإمكان من تلك الطبيعية.
تم تصميم "العوالم" التي تحاكي الموائل الطبيعية باستخدام تقنيات مبتكرة وأعلى معايير الرفق بالحيوان. على سبيل المثال، ابتكر الخبراء "أنماطًا موسمية" للحيوانات مثل الفظ وطيور البطريق.
يتم التفكير في كل شيء بأدق التفاصيل: ينظم نظام الإضاءة للحيوانات التغيير في النهار والليل ودورات الإضاءة الموسمية. يدير نظام دعم الحياة الحيوانية جودة المياه للحفاظ على تنوع الأسماك والثدييات التي تعيش معًا في أحواض السمك الضخمة.
ستسمح المنطقة ذات الطابع الخاص بمحيط أبوظبي للضيوف بالاقتراب من الحيوانات التي تعيش قبالة سواحل الخليج العربي، ومعرفة المزيد عن التقاليد التاريخية للملاحة في الإمارات العربية المتحدة، واستخراج اللؤلؤ والاتجار به.
في منطقة المحيط القطبي، سيقابل السياح المساحات الجليدية للقارة القطبية الجنوبية والتندرا في القطب الشمالي. سيكون كل شيء حقيقيًا تقريبًا: في هذا القسم سيكون الجو باردًا ومثلجًا. تحاكي ظروف التصميم ودرجات الحرارة الخاصة الظروف الطبيعية في المناطق القطبية، حيث تزدهر طيور البطريق والفظ. وفقًا لذلك، سيكون من الممكن رؤية كل من الأول والثاني.
ستكون منطقة المحيط الاستوائي هي الأكبر في عالم البحار في أبوظبي. سيكون الأمر غريبًا للغاية هنا: يعِدون بعمل شلالات راقصة وبحيرة صافية وضوح الشمس والدلافين وطيور النحام والطيور الاستوائية.
ومنطقة "المحيط اللانهائي" ستحتضن أكبر حوض مائي في العالم بسعة 25 مليون لتر، على شكل كهف بحري. سيعيش فيه أكثر من 68 ألف حيوان، بما في ذلك أسماك القرش والشفنين والأنقليس وغيرها الكثير.
سيكون هناك أيضا منطقة للترفيه. حيث ستستضيف "سي وورلد" أكثر من 35 عرضًا تفاعليًا ومناطق جذب سياحي، وستضم 17 مطعمًا و 13 منفذًا للبيع بالتجزئة.
ومن المقرر افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية في 23 مايو/ أيار، بحسب ما أفاده موقع المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من المدينة الترفيهية البحرية "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".
© AFP 2023 / Karim Sahib

رجل يزور "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

رجل يزور &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

رجل يزور "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

تظهر هذه الصورة طيور النحام "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

تظهر هذه الصورة طيور النحام &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

تظهر هذه الصورة طيور النحام "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

زوار &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

زوار &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

دلافين في "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

دلافين في &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

دلافين في "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

زوار &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

أسود البحر في "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

أسود البحر في &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

أسود البحر في "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

زوار &quot;عالم البحر&quot; (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Karim Sahib

زوار "عالم البحر" (SeaWorld)، أول مدينة ترفيهية للحياة البحرية في المنطقة في جزيرة ياس في أبو ظبي في 21 مايو 2023.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:55 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مايو, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала