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https://sputnikarabic.ae/20230522/شولتس-الغرب-يعتزم-مواصلة-تسليح-أوكرانيا-حتى-بعد-انتهاء-الصراع-1077308552.html
شولتس: الغرب يعتزم مواصلة تسليح أوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع
شولتس: الغرب يعتزم مواصلة تسليح أوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الدول الغربية ماضية بإمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى بعد انتهاء الصراع. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T10:05+0000
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العالم
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وقال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مقابلة مع قناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية: "في المستقبل سيتعين علينا التحدث عن الضمانات الأمنية، وتتضمن هذه الضمانات، مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة في المستقبل بعد الحرب، حيث سيتم تزويد أوكرانيا بأسلحة غربية الصنع".وأضاف شولتس بالقول: "لم تناقش الدول الغربية بعد هذه الضمانات الأمنية لأن الصراع لم ينته بعد"، لافتا إلى أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل المنظور، بما في ذلك لأن معايير التحالف تتضمن العديد من الشروط التي لا تستطيع كييف الوفاء بها حاليًا.وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.وأكد ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا"، لافتًا إلى أن "حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف"
https://sputnikarabic.ae/20230128/شولتز-ألمانيا-تتكيف-بسرعة-مع-واقع-جديد-لا-يوجد-فيه-تعاون-مع-روسيا-1072822017.html
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العالم

شولتس: الغرب يعتزم مواصلة تسليح أوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع

10:05 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالمستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الدول الغربية ماضية بإمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى بعد انتهاء الصراع.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مقابلة مع قناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية: "في المستقبل سيتعين علينا التحدث عن الضمانات الأمنية، وتتضمن هذه الضمانات، مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة في المستقبل بعد الحرب، حيث سيتم تزويد أوكرانيا بأسلحة غربية الصنع".
وأضاف شولتس بالقول: "لم تناقش الدول الغربية بعد هذه الضمانات الأمنية لأن الصراع لم ينته بعد"، لافتا إلى أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل المنظور، بما في ذلك لأن معايير التحالف تتضمن العديد من الشروط التي لا تستطيع كييف الوفاء بها حاليًا.
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
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وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.
وأكد ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا"، لافتًا إلى أن "حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف"
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