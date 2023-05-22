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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1077328643.html
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T23:52+0000
2023-05-22T23:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
خاركوف
جمهورية القرم الروسية
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كيروفوغراد، تشيركاسي، خاركوف، سومي، وفينيتسا.كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صفارات الإنذار.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230521/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077296648.html
جمهورية القرم الروسية
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صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف, جمهورية القرم الروسية
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف, جمهورية القرم الروسية

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية

23:52 GMT 22.05.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كيروفوغراد، تشيركاسي، خاركوف، سومي، وفينيتسا.
كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صفارات الإنذار.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:27 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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