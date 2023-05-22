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https://sputnikarabic.ae/20230522/صحيفة-صينية-تكشف-عن-سلاح-جديد-أدخلته-تايوان-على-مقاتلاتها-لمواجهة-بكين-1077313995.html
صحيفة صينية تكشف عن سلاح جديد أدخلته تايوان على مقاتلاتها لمواجهة بكين
صحيفة صينية تكشف عن سلاح جديد أدخلته تايوان على مقاتلاتها لمواجهة بكين
كشفت صحيفة صينية أن تايوان زودت طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16"، بصواريخ جو - جو الأمريكية الجديدة من طراز "AIM-9X Sidewinder". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T14:02+0000
2023-05-22T14:02+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلًا عن الممثل الرسمي للقوات الجوية التايوانية، أنها اشترت صواريخ من طراز "AIM-9X Sidewinder" من الولايات المتحدة، وتم تركيبها على أسراب طائرات "إف 16".وأضافت الصحيفة بالقول، إن "سلاح الجو التايواني يجب أن يكون مستعدا بأكمله وقادرا على مواجهة الطائرات الصينية، من خلال تجهيزه بأسلحة حديثة تلبي معايير القتال في الظروف الحالية".وتابعت الصحيفة، نقلًا عن مصدر آخر في سلاح الجو، أن "جميع المقاتلات التايوانية من طراز "إف 16"، البالغ عددها 64 في قاعدة تشيايي الجوية، مزودة بصواريخ "AIM-9X Block II"، لتحسين قدراتها على التعقب والضربات الدقيقة".
https://sputnikarabic.ae/20230517/بعد-صفقة-الأسلحة-الأمريكية-الصين-تتوعد-بسحق-أي-تحرك-لانفصال-تايوان-1077120179.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

صحيفة صينية تكشف عن سلاح جديد أدخلته تايوان على مقاتلاتها لمواجهة بكين

14:02 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
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كشفت صحيفة صينية أن تايوان زودت طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16"، بصواريخ جو - جو الأمريكية الجديدة من طراز "AIM-9X Sidewinder".
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلًا عن الممثل الرسمي للقوات الجوية التايوانية، أنها اشترت صواريخ من طراز "AIM-9X Sidewinder" من الولايات المتحدة، وتم تركيبها على أسراب طائرات "إف 16".
وأضافت الصحيفة بالقول، إن "سلاح الجو التايواني يجب أن يكون مستعدا بأكمله وقادرا على مواجهة الطائرات الصينية، من خلال تجهيزه بأسلحة حديثة تلبي معايير القتال في الظروف الحالية".
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
بعد صفقة الأسلحة الأمريكية... الصين تتوعد بسحق أي تحرك لانفصال تايوان
17 مايو, 06:17 GMT
وتابعت الصحيفة، نقلًا عن مصدر آخر في سلاح الجو، أن "جميع المقاتلات التايوانية من طراز "إف 16"، البالغ عددها 64 في قاعدة تشيايي الجوية، مزودة بصواريخ "AIM-9X Block II"، لتحسين قدراتها على التعقب والضربات الدقيقة".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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