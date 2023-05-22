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https://sputnikarabic.ae/20230522/كليجدار-أوغلو-يعلق-على-إعلان-أوغان-دعم-أردوغان-في-جولة-الإعادة-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077323897.html
كليجدار أوغلو يعلق على إعلان أوغان دعم أردوغان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية
كليجدار أوغلو يعلق على إعلان أوغان دعم أردوغان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية
علق مرشح المعارضة للرئاسة التركية، كمال كليجدار أوغلو، على إعلان المرشح الرئاسي الخاسر سنان أوغان، دعم الرئيس رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T17:39+0000
2023-05-22T17:39+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
كمال كليجدار أوغلو
رجب طيب أردوغان
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وقال كليجدار أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه"، مضيفا: "نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين".وتابع: "أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التوجه للانتخابات والتصويت"، مردفا: "هذا استفتاء حقيقي... ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن".وأعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، في وقت سابق اليوم، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".وقال أوغان، في بيان له، إن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد"، مضيفا أنه "عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب".وأكد أنه "بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، قرر أن يدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان"، مشددا على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد "في حالة توافق مع البرلمان".وشدد أيضًا على ضرورة "أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم، ومنع دخولهم إلى الأراضي التركية مرة أخرى"، قائلا: "نسعى للحفاظ على المكاسب التي حققتها جمهوريتنا".وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

كليجدار أوغلو يعلق على إعلان أوغان دعم أردوغان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

17:39 GMT 22.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYAكمال كليجدار أوغلو
كمال كليجدار أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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علق مرشح المعارضة للرئاسة التركية، كمال كليجدار أوغلو، على إعلان المرشح الرئاسي الخاسر سنان أوغان، دعم الرئيس رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وقال كليجدار أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه"، مضيفا: "نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين".
وتابع: "أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التوجه للانتخابات والتصويت"، مردفا: "هذا استفتاء حقيقي... ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن".
وأعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، في وقت سابق اليوم، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".
وقال أوغان، في بيان له، إن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد"، مضيفا أنه "عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب".
وأكد أنه "بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، قرر أن يدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان"، مشددا على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد "في حالة توافق مع البرلمان".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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وشدد أيضًا على ضرورة "أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم، ومنع دخولهم إلى الأراضي التركية مرة أخرى"، قائلا: "نسعى للحفاظ على المكاسب التي حققتها جمهوريتنا".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
معلومات حول الانتخابات التركية - سبوتنيك عربي
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28 أبريل, 12:04 GMT
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