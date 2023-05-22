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https://sputnikarabic.ae/20230522/لا-يوجد-توافق-للآراء-في--حلف-الناتو-لتعزيز-فكرة-عضوية-أوكرانيا-1077308825.html
لا يوجد توافق للآراء في حلف "الناتو" لتعزيز فكرة عضوية أوكرانيا
لا يوجد توافق للآراء في حلف "الناتو" لتعزيز فكرة عضوية أوكرانيا
قال نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جوان، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد حاليا إجماع في الناتو على الترويج لفكرة عضوية أوكرانيا. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T10:27+0000
2023-05-22T10:27+0000
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وأضاف جوان: "قادة دول الحلف في قمة فيلنيوس سيتخذون قرارات بشأن مزيد من التقارب مع أوكرانيا".وأفاد بأن "قادتنا سيقررون الخطوة التالية التي يجب اتخاذها لتقريب أوكرانيا إلينا".وقال جوان، في جلسة للجمعية البرلمانية للناتو في لوكسمبورغ: "أنا سياسي، وأرى الحقيقة، لا يوجد حاليًا إجماع في الحلف للتحرك نحو عضوية أوكرانيا".وأضاف جوان: "سيكون هناك نقاش مهم حول هذا الأمر في أوسلو الأسبوع المقبل (اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في أوسلو في 31 مايو-أيار)، وسيتخذ قادة دول الناتو قرارًا في القمة في فيلنيوس في 11-12 يوليو".وكرر موقف الحلف، أن أي مفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في التحالف لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انتهاء الصراع
https://sputnikarabic.ae/20230522/الخارجية-الفرنسية-يجب-الاتفاق-على-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-قبل-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة--1077308220.html
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

لا يوجد توافق للآراء في حلف "الناتو" لتعزيز فكرة عضوية أوكرانيا

10:27 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Mikhail Markivالعلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Mikhail Markiv
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قال نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جوان، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد حاليا إجماع في الناتو على الترويج لفكرة عضوية أوكرانيا.
وأضاف جوان: "قادة دول الحلف في قمة فيلنيوس سيتخذون قرارات بشأن مزيد من التقارب مع أوكرانيا".
وأفاد بأن "قادتنا سيقررون الخطوة التالية التي يجب اتخاذها لتقريب أوكرانيا إلينا".
وقال جوان، في جلسة للجمعية البرلمانية للناتو في لوكسمبورغ: "أنا سياسي، وأرى الحقيقة، لا يوجد حاليًا إجماع في الحلف للتحرك نحو عضوية أوكرانيا".
وأضاف جوان: "سيكون هناك نقاش مهم حول هذا الأمر في أوسلو الأسبوع المقبل (اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في أوسلو في 31 مايو-أيار)، وسيتخذ قادة دول الناتو قرارًا في القمة في فيلنيوس في 11-12 يوليو".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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وكرر موقف الحلف، أن أي مفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في التحالف لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انتهاء الصراع
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