https://sputnikarabic.ae/20230522/لجنة-مختصة-بمجلس-الاتحاد-الروسي-تؤيد-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1077306649.html

لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

أيدت اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، في اجتماع بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، القانون الخاص بانسحاب روسيا من معاهدة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T09:04+0000

2023-05-22T09:04+0000

2023-05-22T09:04+0000

روسيا

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وقال مصدر في مجلس الاتحاد، لوكالة "سبوتنيك": "اللجنة أيدت القانون الخاص بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، بعد انقضاء تسع سنوات.كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..

https://sputnikarabic.ae/20230516/ريابكوف-لا-توجد-فرصة-للعودة-إلى-معاهدة-القوات-التقليدية-في-أوروبا-الآن-1077085757.html

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