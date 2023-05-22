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https://sputnikarabic.ae/20230522/لجنة-مختصة-بمجلس-الاتحاد-الروسي-تؤيد-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1077306649.html
لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
أيدت اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، في اجتماع بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، القانون الخاص بانسحاب روسيا من معاهدة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T09:04+0000
2023-05-22T09:04+0000
روسيا
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وقال مصدر في مجلس الاتحاد، لوكالة "سبوتنيك": "اللجنة أيدت القانون الخاص بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، بعد انقضاء تسع سنوات.كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..
https://sputnikarabic.ae/20230516/ريابكوف-لا-توجد-فرصة-للعودة-إلى-معاهدة-القوات-التقليدية-في-أوروبا-الآن-1077085757.html
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روسيا

لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

09:04 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev /  / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الاتحاد الروسي
مجلس الاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev /
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أيدت اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، في اجتماع بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، القانون الخاص بانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وقال مصدر في مجلس الاتحاد، لوكالة "سبوتنيك": "اللجنة أيدت القانون الخاص بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
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وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، بعد انقضاء تسع سنوات.
كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..
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