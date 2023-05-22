https://sputnikarabic.ae/20230522/مصدر-لـسبوتنيك-عقب-مفاوضات-صعبة--روسيا-تظهر-حسن-النية-بشأن-تمديد-صفقة-الحبوب-1077299216.html

مصدر لـ"سبوتنيك": عقب مفاوضات صعبة .. روسيا تظهر حسن النية بشأن تمديد صفقة الحبوب

مصدر لـ"سبوتنيك": عقب مفاوضات صعبة .. روسيا تظهر حسن النية بشأن تمديد صفقة الحبوب

أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين، بأن تمديد "صفقة الحبوب"، لا يعني التغلب على المخاطر، فقد أبدت روسيا حسن النية، بعد عملية مفاوضات صعبة. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T06:24+0000

2023-05-22T06:24+0000

2023-05-22T06:24+0000

روسيا

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد كانت مفاوضات صعبة للغاية حول صفقة الحبوب في إسطنبول. وسأخبركم بأن القضية قد تم حلها في اليوم الأخير من المفاوضات، التي كانت على أعلى مستوى. نحن نتفهم ونقدر لفتة النية الحسنة، التي أظهرها الجانب الروسي".وأضاف المصدر قائلا: "هناك أيضاً تفاهم على أن التمديد الحالي، لا يعني التغلب على المخاطر. هناك حاجة إلى العمل لإزالة جميع المشاكل القائمة، حتى لا نجد أنفسنا في مثل هذا الموقف الصعب مرة أخرى".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اتفاق صفقة الحبوب قد تم تمديده حتى 17 يوليو/تموز، دون أي تغييرات، وإذا لم يتم حل جميع القضايا الإشكالية بشأن صفقة الحبوب في غضون شهرين، فسيتم إنهاء الاتفاقية بعد 17 يوليو.

https://sputnikarabic.ae/20230518/الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الحبوب-حتى-17-يوليو-دون-أي-تغييرات-1077186822.html

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