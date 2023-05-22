https://sputnikarabic.ae/20230522/مصدر-هناك-عدة-خيارات-لإعادة-ربط-البنك-الزراعي-الروسي-بنظام-سويفت-1077297950.html
مصدر: هناك عدة خيارات لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"
مصدر: هناك عدة خيارات لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"
قال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إنه يجري العمل على خيارات مختلفة لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T03:50+0000
2023-05-22T03:50+0000
2023-05-22T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام سويفت
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه تم تمديد اتفاق الحبوب حتى 17 يوليو دون أي تغييرات، ولكن إذا لم يتم حل جميع القضايا الإشكالية للمبادرة في غضون شهرين، فسيتم إنهاؤها بعد 17 يوليو.كانت هناك خمس مهام "منهجية" يتعين حلها في إطار مذكرة روسيا والأمم المتحدة، بما في ذلك إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية.وقال المصدر، "نعم، تتم مناقشة العديد من الخيارات المتعلقة بإعادة ربط (روسيلخزبنك) بسويفت. هناك جهود نشطة للغاية من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وهناك جهود أنقرة الرسمية لمختلف الإدارات".وردا على سؤال حول إمكانية توسط أحد البنوك التركية، قال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن هذا الخيار مطروح أيضًا وتتم مناقشة مثل هذا الاحتمال".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نظام سويفت, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
نظام سويفت, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
مصدر: هناك عدة خيارات لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"
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قال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إنه يجري العمل على خيارات مختلفة لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت".
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه تم تمديد اتفاق الحبوب حتى 17 يوليو
دون أي تغييرات، ولكن إذا لم يتم حل جميع القضايا الإشكالية للمبادرة في غضون شهرين، فسيتم إنهاؤها بعد 17 يوليو.
كانت هناك خمس مهام "منهجية" يتعين حلها في إطار مذكرة روسيا
والأمم المتحدة، بما في ذلك إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية.
وقال المصدر، "نعم، تتم مناقشة العديد من الخيارات المتعلقة بإعادة ربط (روسيلخزبنك) بسويفت. هناك جهود نشطة للغاية من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وهناك جهود أنقرة الرسمية لمختلف الإدارات".
وردا على سؤال حول إمكانية توسط أحد البنوك التركية، قال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن هذا الخيار مطروح أيضًا وتتم مناقشة مثل هذا الاحتمال".