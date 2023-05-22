https://sputnikarabic.ae/20230522/مصر-وسلطنة-عمان-تتفقان-على-إزالة-الازدواج-الضريبي-بالنسبة-للضرائب-على-الدخل-1077307778.html

مصر وسلطنة عمان تتفقان على إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

مصر وسلطنة عمان تتفقان على إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، عن توقيعها اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع مصر، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T09:37+0000

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كما شملت الاتفاقية ومذكرة التفاهم، التي وقع عليها وزير المالية العماني، سالم الحبسي، ونظيره المصري، الدكتور محمد معيط، "منع التهرب من الضرائب وتجنّبها، والتعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وتأتي الاتفاقية على هامش أول زيارة يجريها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر، الذي وصل إلى القاهرة أمس الأحد.وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "سلطان عمان، هيثم بن طارق، قام بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، وأبدى إعجابه ببنائها الفريد من النوعه، الذي يعكس عراقة العمارة المصرية، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر قيادة وحكومة وشعبًا لإنجاز هذا المشروع الحيوي."كما تفقد سلطان عمان في زيارته للعاصمة الإدارية، دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار الأوبرا، وشاهد عرضا مرئيا يستعرض إمكاناتها التقنية، كما زار متحف عواصم مصر، الذي يعرض قصة العواصم المصرية وتطورها.ووصل، أمس الأحد، سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، في زيارة رسمية تستغرق يومين، والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وتبادلا أرفع الأوسمة.وتتناول الزيارة بحث كافة جوانب التعاون بين مصر وعمان، التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230521/سفير-سلطنة-عمان-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-ما-تحمله-زيارة-السلطان-هيثم-بن-طارق-لمصر-1077276576.html

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