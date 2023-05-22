https://sputnikarabic.ae/20230522/مكارثي-يحذر-من-تداعيات-تقاعس-بايدن-على-ديون-الولايات-المتحدة-1077328495.html

مكارثي محذرا من مخاطر عجز تاريخي: تقاعس بايدن يهدد سداد ديون الولايات المتحدة

مكارثي محذرا من مخاطر عجز تاريخي: تقاعس بايدن يهدد سداد ديون الولايات المتحدة

"شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، على أن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن في بحث قضية الدين العام الأمريكية، قد يؤدي إلى أول عجز في تاريخ الولايات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T23:41+0000

2023-05-22T23:41+0000

2023-05-22T23:41+0000

مجلس النواب الأمريكي

جو بايدن

سداد ديون

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074890898_0:107:3023:1807_1920x0_80_0_0_3c9eeb432826e3dfc66ad4cd79b85114.jpg

مكارثيواشنطن - سبوتنيك. وكتب مكارثي على تويتر، "حتى تخلف بايدن عن سداد الديون الوطنية يظل 10 أيام. لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، على الرغم من دعواتي المتكررة للمفاوضات. وبسبب تقاعسه عن العمل، فإنه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت، من عدم قدرة الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها المالية، ربما بحلول الأول من يونيو/حزيران، في حال لم يُتخذ القرار اللازم بشأن الدين العام الأمريكي.ونبه الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، من أن التخلف عن سداد الدين العام، سيؤدي إلى مشاكل للعالم بأسره؛ محذراً من مخاطر "انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود"، وتضرر سمعة الولايات المتحدة في العالم بشدة.وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230509/بايدن-يجتمع-مع-قادة-الكونغرس-لبحث-رفع-سقف-الدين-الأمريكي-1076840851.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجلس النواب الأمريكي, جو بايدن, سداد ديون, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية