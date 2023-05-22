https://sputnikarabic.ae/20230522/مكارثي-يحذر-من-تداعيات-تقاعس-بايدن-على-ديون-الولايات-المتحدة-1077328495.html
مكارثي محذرا من مخاطر عجز تاريخي: تقاعس بايدن يهدد سداد ديون الولايات المتحدة
مكارثي محذرا من مخاطر عجز تاريخي: تقاعس بايدن يهدد سداد ديون الولايات المتحدة
"شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، على أن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن في بحث قضية الدين العام الأمريكية، قد يؤدي إلى أول عجز في تاريخ الولايات... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T23:41+0000
2023-05-22T23:41+0000
2023-05-22T23:41+0000
مجلس النواب الأمريكي
جو بايدن
سداد ديون
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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مكارثيواشنطن - سبوتنيك. وكتب مكارثي على تويتر، "حتى تخلف بايدن عن سداد الديون الوطنية يظل 10 أيام. لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، على الرغم من دعواتي المتكررة للمفاوضات. وبسبب تقاعسه عن العمل، فإنه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت، من عدم قدرة الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها المالية، ربما بحلول الأول من يونيو/حزيران، في حال لم يُتخذ القرار اللازم بشأن الدين العام الأمريكي.ونبه الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، من أن التخلف عن سداد الدين العام، سيؤدي إلى مشاكل للعالم بأسره؛ محذراً من مخاطر "انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود"، وتضرر سمعة الولايات المتحدة في العالم بشدة.وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230509/بايدن-يجتمع-مع-قادة-الكونغرس-لبحث-رفع-سقف-الدين-الأمريكي-1076840851.html
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مجلس النواب الأمريكي, جو بايدن, سداد ديون, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي, جو بايدن, سداد ديون, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مكارثي محذرا من مخاطر عجز تاريخي: تقاعس بايدن يهدد سداد ديون الولايات المتحدة
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"شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، على أن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن في بحث قضية الدين العام الأمريكية، قد يؤدي إلى أول عجز في تاريخ الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب مكارثي على تويتر، "حتى تخلف بايدن عن سداد الديون الوطنية
يظل 10 أيام. لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، على الرغم من دعواتي المتكررة للمفاوضات. وبسبب تقاعسه عن العمل، فإنه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي".
وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى أنه دعا إلى مفاوضات بشأن الدين الوطني في وقت مبكر من منتصف يناير/كانون الثاني، لكن الرئيس بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو/أيار، اعترف بايدن بضرورة إجراء مثل هذه المفاوضات.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت، من عدم قدرة الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها المالية، ربما بحلول الأول من يونيو/حزيران، في حال لم يُتخذ القرار اللازم بشأن الدين العام الأمريكي.
ونبه الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، من أن التخلف عن سداد الدين العام
، سيؤدي إلى مشاكل للعالم بأسره؛ محذراً من مخاطر "انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود"، وتضرر سمعة الولايات المتحدة في العالم بشدة.
وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.