https://sputnikarabic.ae/20230522/من-بلاطة-إلى-جنين-لماذا-تكثف-إسرائيل-اقتحام-مخيمات-الفلسطينيين-وما-علاقته-بإعادة-المستوطنين-1077323514.html
من بلاطة إلى جنين... لماذا تكثف إسرائيل اقتحام مخيمات الفلسطينيين وما علاقته بإعادة المستوطنين؟
من بلاطة إلى جنين... لماذا تكثف إسرائيل اقتحام مخيمات الفلسطينيين وما علاقته بإعادة المستوطنين؟
بعد الخسارة الإسرائيلية في المواجهات الأخيرة في قطاع غزة، واضطرارها إلى توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار، اتجهت حكومة بنيامين نتنياهو أخيرا لزيادة اقتحاماتها... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T17:48+0000
2023-05-22T17:48+0000
2023-05-22T17:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077323359_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_c6dcf0ba874961e4d4995c089a66627e.jpg
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مخيم بلاطة شرقي نابلس، ونفذت عملية عسكرية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 شبان فلسطينيين وإصابة 6 آخرين على الأقل، جروح أحدهم حرجة، إضافة إلى تفجير عدد من المنازل.وتواصل القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها مدينة جنين، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة جنين، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقال مراقبون إن الاقتحامات الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد في الضفة والمدن المحتلة، حيث تأتي بالتزامن مع زيادة عملية الاستيطان في تلك المناطق، وكذلك من أجل فصل عمل المقاومة ما بين الضفة وقطاع غزة.وقبل أيام، أعلنت إسرائيل رسميا، السماح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى بؤرة حومش الاستيطانية، شمالي الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها عام 2005، ضمن ما سميت آنذاك بخطة "فك الارتباط".ازدواجية المعاييراعتبر زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، أن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في مخيم بلاطة، واقتحام مدينة جنين ومخيمها ليلة أمس، هي حلقة في مسلسل إجرامي طويل يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه الانتهاكات لا تجد أي تحرك جدي وملموس من القوى العالمية الفاعلة، لوقف هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية تفضي إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يبرز سياسة ازدواجية المعايير من بعض الدول الكبرى في التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية.وعن رد الفعل الفلسطيني، أوضح القيادي في حركة فتح أن النضال الفلسطيني سيظل مستمرا ومشتعلا، ولا يمكن لإجراءات الاحتلال إطفائها أو وأدها، حتى تحقيق تطلعات الشعب بالنصر والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.مخطط إسرائيليبدوره، اعتبر أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الجانب الإسرائيلي متمثلا في حكومة نتنياهو، المتحالفة مع كبار المتطرفين في إسرائيل، تحاول إرساء قاعدة الفصل بين قطاع غزة والضفة من حيث العمل المقاوم المشترك.وأضاف أنور لـ "سبوتنيك": "بعد انتهاء العدوان على غزة واضطرار إسرائيل لتوقيع وقف إطلاق النار مع حركة "الجهاد" هناك، قررت زيادت هجماتها ضد عناصر المقاومة في الضفة، عبر مضاعفة عمليات اقتحام المخيمات، مثل شعفاط وجنين ومخيم بلاطة، التي تضمنت اعتقال أحد الأطفال من منزله".وتابع: "هذه الأمور والانتهاكات تتم تحت غطاء أو ستار، وأحيانا عبر التخفي في زي النساء أو رجال الدين، أو الاقتحام المباشر من خلال قوة كبيرة تقتحم المنزل التي تريد تصفية أحد المقاومين فيه أو اعتقاله".وأكد الخبير المصري أن الإجراءات الإسرائيلية تسير بشكل مواكب مع تكثيف عملية الاستيطان، وهذا أيضا يتجلى في تخصيص منصب "وزير للاستيطان" في الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها استفزازات وسياسات لا تمثل خطورة فقط على إسرائيل والائتلاف الحاكم، بل تمثل خطرا على المنطقة بأسرها، وهو ما عبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حينما حذر من اقتحام بن غفير للحرم القدسي.ويرى أنور أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تصعيدية وتعبر عن مجموعة من المتطرفين الذين اختطفوا إسرائيل، وتعتمد على حسابات شخصية ضيقة، وليس حتى على مصلحة المواطن الإسرائيلي.ووصفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما قام به الجيش الإسرائيلي في أثناء اقتحامه لمخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث قتل عدة فلسطينيين وأصيب آخرون، بالـ "المجزرة".وأضاف أبو ردينة، أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هي جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لها فورا، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير المستمر، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.وأشار أبو ردينة إلى أن صمت الإدارة الأمريكية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ "الجنون الإسرائيلي"، الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.وبمقتل الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، منذ بداية العام الحالي، إلى 156 بينهم 37 قتيلا من نابلس، و36 من قطاع غزة، و26 طفلا.
https://sputnikarabic.ae/20230521/من-أسفل-المسجد-الأقصى-نتنياهو-يوجه-رسالة-للرئيس-الفلسطيني-فيديو-1077281468.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/حركة-الجهاد-الإسلامي-الفلسطينية-العدوان-في-القدس-سيغير-كل-الحسابات-1077294663.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/منظمة-التعاون-الإسلامي-تعقد-اجتماعا-استثنائيا-في-جدة-لبحث-اعتداءات-إسرائيل-على-الأقصى-1077321628.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077323359_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b049249f91c04e80aad4c5b79c70c26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
من بلاطة إلى جنين... لماذا تكثف إسرائيل اقتحام مخيمات الفلسطينيين وما علاقته بإعادة المستوطنين؟
تابعنا عبر
حصري
بعد الخسارة الإسرائيلية في المواجهات الأخيرة في قطاع غزة، واضطرارها إلى توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار، اتجهت حكومة بنيامين نتنياهو أخيرا لزيادة اقتحاماتها للمخيمات الفلسطينية في الضفة، مع تكثيف النشاط الاستيطاني.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مخيم بلاطة شرقي نابلس، ونفذت عملية عسكرية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 شبان فلسطينيين وإصابة 6 آخرين على الأقل، جروح أحدهم حرجة، إضافة إلى تفجير عدد من المنازل.
وتواصل القوات الإسرائيلية
عمليات اقتحام المدن في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها مدينة جنين، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة جنين، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال مراقبون إن الاقتحامات الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد في الضفة والمدن المحتلة، حيث تأتي بالتزامن مع زيادة عملية الاستيطان في تلك المناطق، وكذلك من أجل فصل عمل المقاومة ما بين الضفة وقطاع غزة.
وقبل أيام، أعلنت إسرائيل رسميا، السماح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى بؤرة حومش الاستيطانية، شمالي الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها عام 2005، ضمن ما سميت آنذاك بخطة "فك الارتباط".
ازدواجية المعايير
اعتبر زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، أن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في مخيم بلاطة، واقتحام مدينة جنين ومخيمها ليلة أمس، هي حلقة في مسلسل إجرامي طويل
يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك
"، فإن هذه الانتهاكات لا تجد أي تحرك جدي وملموس من القوى العالمية الفاعلة، لوقف هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية تفضي إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يبرز سياسة ازدواجية المعايير من بعض الدول الكبرى في التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية.
وقال الأيوبي إن زيادة الانتهاكات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، واقتحام المخيمات الفلسطينية، تهدف في المقام الأول إلى إخضاع الشعب الفلسطيني، وكسر إرادته وتكريس سياسة الأمر الواقع الاستيطاني في مدينة الضفة الغربية والقدس.
وعن رد الفعل الفلسطيني، أوضح القيادي في حركة فتح أن النضال الفلسطيني سيظل مستمرا ومشتعلا، ولا يمكن لإجراءات الاحتلال إطفائها أو وأدها، حتى تحقيق تطلعات الشعب بالنصر والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
مخطط إسرائيلي
بدوره، اعتبر أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الجانب الإسرائيلي متمثلا في حكومة نتنياهو، المتحالفة مع كبار المتطرفين في إسرائيل، تحاول إرساء قاعدة الفصل بين قطاع غزة والضفة من حيث العمل المقاوم المشترك.
وأضاف أنور لـ "سبوتنيك": "بعد انتهاء العدوان على غزة واضطرار إسرائيل لتوقيع وقف إطلاق النار مع حركة "الجهاد"
هناك، قررت زيادت هجماتها ضد عناصر المقاومة في الضفة، عبر مضاعفة عمليات اقتحام المخيمات، مثل شعفاط وجنين ومخيم بلاطة، التي تضمنت اعتقال أحد الأطفال من منزله".
وتابع: "هذه الأمور والانتهاكات تتم تحت غطاء أو ستار، وأحيانا عبر التخفي في زي النساء أو رجال الدين، أو الاقتحام المباشر من خلال قوة كبيرة تقتحم المنزل التي تريد تصفية أحد المقاومين فيه أو اعتقاله".
وأكد الخبير المصري أن الإجراءات الإسرائيلية تسير بشكل مواكب مع تكثيف عملية الاستيطان، وهذا أيضا يتجلى في تخصيص منصب "وزير للاستيطان" في الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها استفزازات وسياسات لا تمثل خطورة فقط على إسرائيل والائتلاف الحاكم، بل تمثل خطرا على المنطقة بأسرها، وهو ما عبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حينما حذر من اقتحام بن غفير للحرم القدسي.
وقال فؤاد أنور: "لم يكن ذلك هو أول انتقاد من الجانب الأمريكي لسياسات تلك الحكومة، بل إن هناك شقاقا داخل الائتلاف المتنافر في حقيقته وجوهره، متمثلا في اعتراض أحد الأحزاب "الحريدية"، الشريكة في الائتلاف على وزير الأمن القومي بن غفير وما قام به من اقتحام الحرم القدسي، لأن في ذلك انتهاك للشريعة اليهودية".
ويرى أنور أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تصعيدية وتعبر عن مجموعة من المتطرفين الذين اختطفوا إسرائيل، وتعتمد على حسابات شخصية ضيقة، وليس حتى على مصلحة المواطن الإسرائيلي.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما قام به الجيش الإسرائيلي في أثناء اقتحامه لمخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث قتل عدة فلسطينيين وأصيب آخرون، بالـ "المجزرة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما حدث في مخيم بلاطة مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأضاف أبو ردينة، أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها
من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هي جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لها فورا، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير المستمر، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأشار أبو ردينة إلى أن صمت الإدارة الأمريكية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ "الجنون الإسرائيلي"، الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.
وبمقتل الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، منذ بداية العام الحالي، إلى 156 بينهم 37 قتيلا من نابلس، و36 من قطاع غزة، و26 طفلا.