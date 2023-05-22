https://sputnikarabic.ae/20230522/نائب-رئيس-البعثة-العمانية-في-القاهرة-الجانب-المصري-أبدى-رغبة-صادقة-لتعزيز-التعاون-بين-البلدين-1077319813.html

نائب رئيس البعثة العمانية في القاهرة: الجانب المصري أبدى رغبة صادقة لتعزيز التعاون بين البلدين

نائب رئيس البعثة العمانية في القاهرة: الجانب المصري أبدى رغبة صادقة لتعزيز التعاون بين البلدين

قال نائب رئيس البعثة العمانية في القاهرة، المستشار خليفة الشامسي، إن "الاتفاقيات التي وقّعت بين الجانبين المصري والعماني في القاهرة، اليوم الاثنين، ركزت على... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T15:15+0000

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وأضاف الشامسي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تعزز العلاقات التجارية وتنمي حجم التجارة البينية بين البلدين"، متابعا: "المشاورات التي جرت والاتفاقيات تفتح المجال لرجال الأعمال للبحث عن مشاريع استثمارية واعدة تخدم الدولتين".وبشأن النتائج المأمولة بعد اللقاءات التي عقدت في القاهرة، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق، أوضح أن هناك خططا طموحة لكلا البلدين، كما ينظر الجميع لهذه المشروعات باهتمام كبير"، معربا عن أمله أن "توقع اتفاقية مرتبطة بالاستثمار في القريب العاجل".وأشار إلى أن الجانب المصري أبدى رغبة صادقة بشأن تعزيز التعاون بين القاهرة ومسقط، مشددا على ضرورة بحث قطاع الأعمال الفرص المتاحة في البلدين، خاصة في ظل الخطط الطموحة التي نأمل أن تحظى باهتمام القطاع الخاص في البلدين.وأعلنت سلطنة عمان، في وقت سابق اليوم، عن توقيعها اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مصر، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.كما شملت الاتفاقية ومذكرة التفاهم، التي وقع عليها وزير المال العماني، سالم الحبسي، ونظيره المصري، الدكتور محمد معيط، "منع التهرب من الضرائب وتجنّبها، والتعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وتأتي الاتفاقية على هامش أول زيارة يجريها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر، الذي وصل إلى القاهرة أمس الأحد.

https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيس-غرفة-التجارة-المصرية-لـسبوتنيك--الاتفاقيات-بين-مصر-وسلطنة-عمان-تحقق-نتائج-هامة-للبدين-1077312003.html

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