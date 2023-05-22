https://sputnikarabic.ae/20230522/نائب-رئيس-مجلس-الأعمال-المصري-العماني-نعمل-على-إنشاء-صندوق-استثماري-وبنك-مشترك-مع-القاهرة-فيديو-1077318081.html
نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني: نعمل على إنشاء صندوق استثماري وبنك مشترك مع القاهرة... فيديو
نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني: نعمل على إنشاء صندوق استثماري وبنك مشترك مع القاهرة... فيديو
قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - العماني، الدكتور أحمد رضا، اليوم الاثنين، إن الزيارة التاريخية لسلطان عمان، هيثم بن طارق، للقاهرة، تؤكد على الإرادة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T14:42+0000
2023-05-22T14:42+0000
2023-05-22T14:42+0000
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وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاجتماع الذي عُقد في القاهرة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من سلطنة عمان ونظرائهم في مصر، والذي ضم وزراء المال والتجارة في البلدين ورؤساء هيئة الاستثمار، وضع فيه خريطة للبدء في دراسة مواطن القوى والضعف، بما يساعد على تطوير الاستثمار بين البلدين".ولفت إلى أن "الجانبين بحثا آلية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والدول الأخرى، وكذلك دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الحكومتين، وبنك مشترك لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير".وأشار إلى أن "النظرة المستقبلية بشأن الاستثمارات بين البلدين واعدة، خاصة بالنظر لحجم الزيادات في قيمة التبادل التجاري بين البلدين".قيمة التبادل التجاري بين البلدينوارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان بنحو 64.5%، خلال عام 2022.وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا، ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%.وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان، لتصل إلى 202 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 24%.كما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 869 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 488 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفــاع قدرها 78%، وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري.وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة انخفاض قدرها 88.5%.وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عمان 145,7 مليون دولار خـلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 161.9مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 10%، كما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.كما بلغ عدد المصريين المتواجدين في سلطنة عمان، طبقا لتقديرات البعثة، 65.4 ألف مصري حتى نهاية عام 2021.
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https://sputnikarabic.ae/20230522/رئيس-غرفة-التجارة-المصرية-لـسبوتنيك--الاتفاقيات-بين-مصر-وسلطنة-عمان-تحقق-نتائج-هامة-للبدين-1077312003.html
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سلطنة عمان, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
سلطنة عمان, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني: نعمل على إنشاء صندوق استثماري وبنك مشترك مع القاهرة... فيديو
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قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - العماني، الدكتور أحمد رضا، اليوم الاثنين، إن الزيارة التاريخية لسلطان عمان، هيثم بن طارق، للقاهرة، تؤكد على الإرادة السياسية للدفع بوتيرة التعاون بين البلدين.
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاجتماع الذي عُقد في القاهرة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من سلطنة عمان ونظرائهم في مصر، والذي ضم وزراء المال والتجارة في البلدين ورؤساء هيئة الاستثمار، وضع فيه خريطة للبدء في دراسة مواطن القوى والضعف، بما يساعد على تطوير الاستثمار بين البلدين".
ولفت إلى أن "الجانبين بحثا آلية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والدول الأخرى، وكذلك دراسة إنشاء صندوق استثماري
مشترك بين الحكومتين، وبنك مشترك لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير".
وأشار إلى أن "النظرة المستقبلية بشأن الاستثمارات بين البلدين واعدة، خاصة بالنظر لحجم الزيادات في قيمة التبادل التجاري بين البلدين".
قيمة التبادل التجاري بين البلدين
وارتفعت قيمة التبادل التجاري
بين مصر وسلطنة عمان بنحو 64.5%، خلال عام 2022.
وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا، ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان، لتصل إلى 202 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 24%.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 869 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 488 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفــاع قدرها 78%، وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري
.
وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة انخفاض قدرها 88.5%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين
العاملين في سلطنة عمان 145,7 مليون دولار خـلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 161.9مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 10%، كما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.
كما بلغ عدد المصريين المتواجدين في سلطنة عمان، طبقا لتقديرات البعثة، 65.4 ألف مصري حتى نهاية عام 2021.