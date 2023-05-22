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نائب لبناني: على النيابة العامة التمييزية إنفاذ مذكرة توقيف سلامة
نائب لبناني: على النيابة العامة التمييزية إنفاذ مذكرة توقيف سلامة
اعتبر النائب في البرلمان اللبناني ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أنه من الضروري أن نذهب باتجاه استقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أو إقالته بعد مذكرة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:54+0000
2023-05-22T13:54+0000
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وقال خلف: "هناك نهجًا يجب أن يتغير وهو المساءلة، مساءلة أي شخص في أيّ موقع كان ومهما علا شأنه".وأشار إلى أن صدور مذكرة التوقيف بحق سلامه يعني حتمًا ضرورة مثوله أمام القضاء.وأضاف: "الريبة والشك من حول سلامة لا تسمح بأن يبقى هذا الشخص في موقعه، وعلى من يتحمل أيّ مسؤولية في الدولة أن يتمتع بأخلاقيات معينة".وأوضح خلف أن على القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه القضية ويبادر إلى تنفيذ كل الإجراءات المنصوص عنها قانونًا أمام مذكرة التوقيف هذه، والمسؤولية تقع على وزارة العدل وعلى النيابة العامة التمييزية.أما في حال عدم استقالة أو إقالة سلامة، وعدم تجاوب القضاء اللبناني مع مذكرة التوقيف الدولية بحقه، قال خلف: "التداعيات اليوم جدًا خطرة لأنها قد تذهب من جهة أولى إلى عزل لبنان ماليًا عن الخارج، وقد يكون هذا العزل بشكل مباشر بعدم إتمام التعاطي مع مصرف لبنان، ومن جهة أخرى قد يُسيء ذلك الى صورة القضاء اللبناني".
https://sputnikarabic.ae/20230522/خبير-مصرفي-لا-يوجد-تأثير-لمذكرة-توقيف-حاكم-مصرف-لبنان-على-علاقة-المصارف-المحلية-مع-المصارف-المراسلة-1077310529.html
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العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني: على النيابة العامة التمييزية إنفاذ مذكرة توقيف سلامة

13:54 GMT 22.05.2023
© AFP 2023 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / -
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حصري
اعتبر النائب في البرلمان اللبناني ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أنه من الضروري أن نذهب باتجاه استقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أو إقالته بعد مذكرة التوقيف الدولية بحقه والشبهات حوله.
وقال خلف: "هناك نهجًا يجب أن يتغير وهو المساءلة، مساءلة أي شخص في أيّ موقع كان ومهما علا شأنه".
وأشار إلى أن صدور مذكرة التوقيف بحق سلامه يعني حتمًا ضرورة مثوله أمام القضاء.
وأضاف: "الريبة والشك من حول سلامة لا تسمح بأن يبقى هذا الشخص في موقعه، وعلى من يتحمل أيّ مسؤولية في الدولة أن يتمتع بأخلاقيات معينة".
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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13:03 GMT
وأوضح خلف أن على القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه القضية ويبادر إلى تنفيذ كل الإجراءات المنصوص عنها قانونًا أمام مذكرة التوقيف هذه، والمسؤولية تقع على وزارة العدل وعلى النيابة العامة التمييزية.
أما في حال عدم استقالة أو إقالة سلامة، وعدم تجاوب القضاء اللبناني مع مذكرة التوقيف الدولية بحقه، قال خلف: "التداعيات اليوم جدًا خطرة لأنها قد تذهب من جهة أولى إلى عزل لبنان ماليًا عن الخارج، وقد يكون هذا العزل بشكل مباشر بعدم إتمام التعاطي مع مصرف لبنان، ومن جهة أخرى قد يُسيء ذلك الى صورة القضاء اللبناني".
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