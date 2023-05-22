https://sputnikarabic.ae/20230522/نائب-لبناني-على-النيابة-العامة-التمييزية-إنفاذ-مذكرة-توقيف-سلامة-1077314588.html
نائب لبناني: على النيابة العامة التمييزية إنفاذ مذكرة توقيف سلامة
نائب لبناني: على النيابة العامة التمييزية إنفاذ مذكرة توقيف سلامة
اعتبر النائب في البرلمان اللبناني ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أنه من الضروري أن نذهب باتجاه استقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أو إقالته بعد مذكرة... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T13:54+0000
2023-05-22T13:54+0000
2023-05-22T13:54+0000
العالم العربي
لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_60b63a84e9844e239d5f3f18f1a25bcb.jpg
وقال خلف: "هناك نهجًا يجب أن يتغير وهو المساءلة، مساءلة أي شخص في أيّ موقع كان ومهما علا شأنه".وأشار إلى أن صدور مذكرة التوقيف بحق سلامه يعني حتمًا ضرورة مثوله أمام القضاء.وأضاف: "الريبة والشك من حول سلامة لا تسمح بأن يبقى هذا الشخص في موقعه، وعلى من يتحمل أيّ مسؤولية في الدولة أن يتمتع بأخلاقيات معينة".وأوضح خلف أن على القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه القضية ويبادر إلى تنفيذ كل الإجراءات المنصوص عنها قانونًا أمام مذكرة التوقيف هذه، والمسؤولية تقع على وزارة العدل وعلى النيابة العامة التمييزية.أما في حال عدم استقالة أو إقالة سلامة، وعدم تجاوب القضاء اللبناني مع مذكرة التوقيف الدولية بحقه، قال خلف: "التداعيات اليوم جدًا خطرة لأنها قد تذهب من جهة أولى إلى عزل لبنان ماليًا عن الخارج، وقد يكون هذا العزل بشكل مباشر بعدم إتمام التعاطي مع مصرف لبنان، ومن جهة أخرى قد يُسيء ذلك الى صورة القضاء اللبناني".
https://sputnikarabic.ae/20230522/خبير-مصرفي-لا-يوجد-تأثير-لمذكرة-توقيف-حاكم-مصرف-لبنان-على-علاقة-المصارف-المحلية-مع-المصارف-المراسلة-1077310529.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_482aa2154aba293854fd8ef3ea8e2eec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
نائب لبناني: على النيابة العامة التمييزية إنفاذ مذكرة توقيف سلامة
تابعنا عبر
حصري
اعتبر النائب في البرلمان اللبناني ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أنه من الضروري أن نذهب باتجاه استقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أو إقالته بعد مذكرة التوقيف الدولية بحقه والشبهات حوله.
وقال خلف: "هناك نهجًا يجب أن يتغير وهو المساءلة، مساءلة أي شخص في أيّ موقع كان ومهما علا شأنه".
وأشار إلى أن صدور مذكرة التوقيف بحق سلامه يعني حتمًا ضرورة مثوله أمام القضاء.
وأضاف: "الريبة والشك من حول سلامة لا تسمح بأن يبقى هذا الشخص في موقعه، وعلى من يتحمل أيّ مسؤولية في الدولة أن يتمتع بأخلاقيات معينة".
وأوضح خلف أن على القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه القضية ويبادر إلى تنفيذ كل الإجراءات المنصوص عنها قانونًا أمام مذكرة التوقيف هذه، والمسؤولية تقع على وزارة العدل وعلى النيابة العامة التمييزية.
أما في حال عدم استقالة أو إقالة سلامة، وعدم تجاوب القضاء اللبناني مع مذكرة التوقيف الدولية بحقه، قال خلف: "التداعيات اليوم جدًا خطرة لأنها قد تذهب من جهة أولى إلى عزل لبنان ماليًا عن الخارج، وقد يكون هذا العزل بشكل مباشر بعدم إتمام التعاطي مع مصرف لبنان، ومن جهة أخرى قد يُسيء ذلك الى صورة القضاء اللبناني".