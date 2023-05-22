https://sputnikarabic.ae/20230522/وزير-الاستثمار-العماني-نحرص-على-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-مع-مصر-1077312464.html
وزير الاستثمار العماني: نحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
وزير الاستثمار العماني: نحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، إن سلطنة عمان حريصة على دعم أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T12:33+0000
2023-05-22T12:33+0000
2023-05-22T12:33+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني بالقاهرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام" اليوم الإثنين.وشدد اليوسف على أهمية تعزيز جهود بناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين بلاده ومصر، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية لاقتصادي البلدين.وعبر الوزير العماني عن اهتمام السلطنة خلال الفترة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولي.وأوضح اليوسف أن أوجه التعاون في المستقبل بين بلاده ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطنة عمان، توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع مصر، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.وتأتي الاتفاقية على هامش أول زيارة يجريها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر، الذي وصل إلى القاهرة أمس الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20230521/سفير-سلطنة-عمان-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-ما-تحمله-زيارة-السلطان-هيثم-بن-طارق-لمصر-1077276576.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, اقتصاد
وزير الاستثمار العماني: نحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
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قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، إن سلطنة عمان حريصة على دعم أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني بالقاهرة، بحسب موقع
"بوابة الأهرام" اليوم الإثنين.
وشدد اليوسف على أهمية تعزيز جهود بناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين بلاده ومصر، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية لاقتصادي البلدين.
وعبر الوزير العماني عن اهتمام السلطنة خلال الفترة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح اليوسف أن أوجه التعاون في المستقبل بين بلاده ومصر
تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطنة عمان، توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع مصر، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.
وتأتي الاتفاقية على هامش أول زيارة يجريها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر، الذي وصل إلى القاهرة أمس الأحد.