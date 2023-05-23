https://sputnikarabic.ae/20230523/أردوغان-سندفن-أولئك-الذين-يسيرون-مع-الإرهابيين-مثل-كليجدار-أوغلو-في-صندوق-الاقتراع--1077349515.html

أردوغان: سندفن أولئك الذين يسيرون مع الإرهابيين مثل كليجدار أوغلو في صندوق الاقتراع

أردوغان: سندفن أولئك الذين يسيرون مع الإرهابيين مثل كليجدار أوغلو في صندوق الاقتراع

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، اليوم الثلاثاء، أنه "سيدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع، في يوم الأحد المقبل"، وهو موعد... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T13:57+0000

2023-05-23T13:57+0000

2023-05-23T13:57+0000

رجب طيب أردوغان

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الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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وقال في كلمة له أمام مؤيديه في مدينة ملاطية التركية: "كمال كليجدار أوغلو يسير مع الإرهابيين، أمتي ستدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع يوم الأحد".وتابع عن كليجدار أوغلو: "لقد خسر 15 انتخابات ومُني بـ15 خسارة، لن يحدث له شيء، نحن نعرفه منذ أن كان رئيس مؤسسة التأمين الاجتماعي، ونحن نعلم كيف تحطمت على يديه".وشدد الرئيس التركي في كلمته لأنصاره:وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.

https://sputnikarabic.ae/20230523/ماذا-يعني-دعم-أوغان-لأردوغان-في-الانتخابات-التركية-1077336586.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023