أردوغان: سندفن أولئك الذين يسيرون مع الإرهابيين مثل كليجدار أوغلو في صندوق الاقتراع
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / OZAN KOSE
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، اليوم الثلاثاء، أنه "سيدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع، في يوم الأحد المقبل"، وهو موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وقال في كلمة له أمام مؤيديه في مدينة ملاطية التركية: "كمال كليجدار أوغلو يسير مع الإرهابيين، أمتي ستدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع يوم الأحد".
“Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor. Milletim pazar günü teröristlerle el ele yürüyenleri sandığa gömecek.”— medya adamı (@medyaadami) May 23, 2023
—Recep Tayyip Erdoğan
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وتابع عن كليجدار أوغلو: "لقد خسر 15 انتخابات ومُني بـ15 خسارة، لن يحدث له شيء، نحن نعرفه منذ أن كان رئيس مؤسسة التأمين الاجتماعي، ونحن نعلم كيف تحطمت على يديه".
"15 SEÇİM, 15 MAĞLUBİYET..."— Sabah (@sabah) May 23, 2023
Başkan Erdoğan: Bay bay Kemal’den bir şey olmaz. Onu biz SSK’nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK’yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. pic.twitter.com/4gAbF5mZam
وشدد الرئيس التركي في كلمته لأنصاره:
"ستقولون إن الذين يشيرون بأصابعهم إلى أمتنا بعناوينهم وتصريحاتهم، يجب أن يتعلموا دروسهم، أتمنى أن تفجروا صناديق الاقتراع بمعدل أصوات مرتفع للغاية يغرس الثقة في الأصدقاء والخوف في أعداء البلد".
“Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke düşmanlarına korku salacak çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız.”— medya adamı (@medyaadami) May 23, 2023
—Recep Tayyip Erdoğan
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وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو/أيار الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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معلومات حول الانتخابات التركية
28 أبريل, 12:04 GMT