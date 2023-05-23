https://sputnikarabic.ae/20230523/أردوغان-لم-أساوم-سنان-أوغان-على-دعم-ترشيحي-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1077332882.html
أردوغان: لم أساوم سنان أوغان على دعم ترشيحي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
أردوغان: لم أساوم سنان أوغان على دعم ترشيحي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "لم يساوم مرشح الرئاسة المنسحب سنان أوغان، الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T07:50+0000
2023-05-23T07:50+0000
2023-05-23T07:50+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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وأعرب أردوغان، خلال لقاء تلفزيوني، عن شكره لسنان أوغان على دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، قائلا: "أشكر السيد سنان أوغان على دعمه"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وتابع: "لم نساوم قط السيد سنان، إنه يعلم جيدا موقفنا الواضح فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعلاقتنا بالعالم التركي".وأعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أمس الاثنين، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".وقال أوغان، في بيان له، إن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد"، مضيفا أنه "عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب".وأكد أنه "بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، قرر أن يدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان"، مشددا على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد "في حالة توافق مع البرلمان".وشدد أيضًا على ضرورة "أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم، ومنع دخولهم إلى الأراضي التركية مرة أخرى"، قائلا: "نسعى للحفاظ على المكاسب التي حققتها جمهوريتنا".وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230522/كليجدار-أوغلو-يعلق-على-إعلان-أوغان-دعم-أردوغان-في-جولة-الإعادة-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077323897.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/-أردوغان-يطرح-5-أسئلة-على-الأتراك-قبل-جولة-الإعادة-1077305905.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان: لم أساوم سنان أوغان على دعم ترشيحي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "لم يساوم مرشح الرئاسة المنسحب سنان أوغان، الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري".
وأعرب أردوغان، خلال لقاء تلفزيوني، عن شكره لسنان أوغان على دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، قائلا: "أشكر السيد سنان أوغان على دعمه"، حسب وكالة
"الأناضول" التركية.
وتابع: "لم نساوم قط السيد سنان، إنه يعلم جيدا موقفنا الواضح فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعلاقتنا بالعالم التركي".
وأعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أمس الاثنين، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان
في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".
وقال أوغان، في بيان له
، إن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد"، مضيفا أنه "عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب".
وأكد أنه "بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، قرر أن يدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان"، مشددا على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد "في حالة توافق مع البرلمان".
وشدد أيضًا على ضرورة "أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم، ومنع دخولهم إلى الأراضي التركية مرة أخرى"، قائلا: "نسعى للحفاظ على المكاسب التي حققتها جمهوريتنا".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة
، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.