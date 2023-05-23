https://sputnikarabic.ae/20230523/أمريكا-تقدم-مساعدات-للسودان-والدول-المجاورة-بقيمة-245-مليون-دولار-1077354447.html
أمريكا تقدم مساعدات للسودان والدول المجاورة بقيمة 245 مليون دولار
أمريكا تقدم مساعدات للسودان والدول المجاورة بقيمة 245 مليون دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان، لمساعدته على التعامل مع الأزمة... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T15:26+0000
2023-05-23T15:26+0000
2023-05-23T15:26+0000
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وقال بلينكن عبر "تويتر"، "تفخر الولايات المتحدة بتقديم 245 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في السودان والدول المجاورة".يأتي ذلك بعد دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، ليل أمس الاثنين.ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.ووصلت حصيلة الصراع إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يوجه-رسائل-إلى-السعودية-وأمريكا-1077333581.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تقدم مساعدات للسودان والدول المجاورة بقيمة 245 مليون دولار
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان، لمساعدته على التعامل مع الأزمة الناجمة عن الصراع في البلاد.
وقال بلينكن عبر "تويتر"، "تفخر الولايات المتحدة بتقديم 245 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في السودان والدول المجاورة".
يأتي ذلك بعد دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، ليل أمس الاثنين.
ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع
على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار
قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.
ووصلت حصيلة الصراع
إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.