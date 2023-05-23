https://sputnikarabic.ae/20230523/إعادة-انتخاب-رئيس-البرلمان-الإيراني-محمد-قاليباف-1077341179.html
إعادة انتخاب رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف
إعادة انتخاب رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف
أفادت وسائل إعلام إيرانية أنه تم إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، رئيسا للبرلمان الإيراني، للمرة الرابعة على التوالي. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:25+0000
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وحصل قاليباف على 210 أصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي، إلياس نادران، على 47 صوتا، بينما حصل المنافس الثالث على المنصب، فريدون عباسي، على 7 أصوات فقط، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما تم انتخاب كلا من، عبد الرضا مصري، ومجتبى زنور، نائبي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ويضم البرلمان الإيراني حاليا 290 نائبا، تم تغييرهم من المقاعد السابقة البالغ عددها 272 منذ انتخابات 18 فبراير/ شباط 2000.وجرت آخر انتخابات برلمانية إيرانية في فبراير/ شباط 2019.
https://sputnikarabic.ae/20230210/رئيس-البرلمان-الإيراني-محمد-قاليباف-يقود-طائرة-مدنية-بنفسه-1073366791.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعادة انتخاب رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف
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أفادت وسائل إعلام إيرانية أنه تم إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، رئيسا للبرلمان الإيراني، للمرة الرابعة على التوالي.
وحصل قاليباف على 210 أصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي، إلياس نادران، على 47 صوتا، بينما حصل المنافس الثالث على المنصب، فريدون عباسي، على 7 أصوات فقط، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
كما تم انتخاب كلا من، عبد الرضا مصري، ومجتبى زنور، نائبي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ويضم البرلمان الإيراني حاليا 290 نائبا، تم تغييرهم من المقاعد السابقة البالغ عددها 272 منذ انتخابات 18 فبراير/ شباط 2000.
وجرت آخر انتخابات برلمانية إيرانية في فبراير/ شباط 2019.