عربي
https://sputnikarabic.ae/20230523/إعلام-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-باق-في-منصبه-حتى-انتهاء-ولايته--1077335881.html
إعلام: حاكم مصرف لبنان المركزي باق في منصبه حتى انتهاء ولايته
إعلام: حاكم مصرف لبنان المركزي باق في منصبه حتى انتهاء ولايته
قالت تقارير إعلامية إن حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، والذي صدرت بحقه مذكرات توقيف من دول أوروبية، باق في منصبه حتى انتهاء ولايته في آخر يوليو/ تموز... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:36+0000
2023-05-23T09:36+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_60b63a84e9844e239d5f3f18f1a25bcb.jpg
ووفقا لموقع "النشرة"، فإن سلامة سيبقى في منصبه، خصوصا بعد أن أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عدم تأمين ثلثي أعضاء الحكومة من أجل عقد جلسة لإقالة سلامة، حيث لا يجوز عقد جلسة للحكومة تحت هذا العنوان إلا بعد تأمين حضور ثلثي الأعضاء.ونقلت "النشرة" عن مصادر تأكيدها أنه "لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 يوليو المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني".يشار إلى أن لغطا كبيرا دار خلال الأيام الماضية حول مستقبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وذلك عقب صدور مذكرات توقيف من عدد من الدول الأوروبية بحقه، بناء على قضايا تم رفعها ضده، لكن الوضع اللبناني المتشابك ربما يطيل أجل تلك القضايا نظرا لتشابك المصالح فيه.طالع أيضا: خبير مصرفي: مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان لا تؤثر على علاقة المصارف المحلية مع المراسلة
https://sputnikarabic.ae/20230516/فرنسا-تصدر-مذكرة-توقيف-دولية-بحق-حاكم-مصرف-لبنان-والأخير-يعلق-1077107747.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_482aa2154aba293854fd8ef3ea8e2eec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: حاكم مصرف لبنان المركزي باق في منصبه حتى انتهاء ولايته

09:36 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، والذي صدرت بحقه مذكرات توقيف من دول أوروبية، باق في منصبه حتى انتهاء ولايته في آخر يوليو/ تموز المقبل.
ووفقا لموقع "النشرة"، فإن سلامة سيبقى في منصبه، خصوصا بعد أن أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عدم تأمين ثلثي أعضاء الحكومة من أجل عقد جلسة لإقالة سلامة، حيث لا يجوز عقد جلسة للحكومة تحت هذا العنوان إلا بعد تأمين حضور ثلثي الأعضاء.
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان والأخير يعلق
16 مايو, 15:36 GMT
ونقلت "النشرة" عن مصادر تأكيدها أنه "لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 يوليو المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني".

ولفتت المصادر إلى أن استمرار سلامة يعود إلى أن "الأمريكيين لم يرفعوا التغطية عنه، ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأمريكية"، متوقعة أنه "وبعد نهاية ولايته لن يتم توقيفه وإما سيجري تهريبه الى الخارج إلى دولة لا تنفذ مذكرات الأنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه".

يشار إلى أن لغطا كبيرا دار خلال الأيام الماضية حول مستقبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وذلك عقب صدور مذكرات توقيف من عدد من الدول الأوروبية بحقه، بناء على قضايا تم رفعها ضده، لكن الوضع اللبناني المتشابك ربما يطيل أجل تلك القضايا نظرا لتشابك المصالح فيه.
طالع أيضا: خبير مصرفي: مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان لا تؤثر على علاقة المصارف المحلية مع المراسلة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала