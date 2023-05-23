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https://sputnikarabic.ae/20230523/إعلام-مذكرة-اعتقال-ألمانية-بحق-حاكم-مصرف-لبنان-رياض-سلامة-1077339960.html
إعلام: مذكرة اعتقال ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
إعلام: مذكرة اعتقال ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
أبلغت ألمانيا، اليوم الاثنين، "السلطات اللبنانية شفهيا بصدور مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، وذلك على وقع جرائم غسيل أموال واختلاس. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
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وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأنها حصلت على معلومات تؤكد أن "الادعاء العام الألماني أبلغ القضاء اللبناني بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".وكان القضاء الفرنسي أصدر، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته.وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.وأكد البيان أن "القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".وأفاد البيان بأن حاكم مصرف لبنان يعتزم "الطعن على القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين"، حسب تعبيره.ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/محامي-الادعاء-لبنان-ملزم-بتسليم-رياض-سلامة-إذا-صدرت-بحقه-مذكرة-توقيف-دولية-1076282082.html
https://sputnikarabic.ae/20230413/لبنان-يرفع-حظر-السفر-عن-حاكم-المصرف-المركزي-رياض-سلامة-1075881544.html
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أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, العالم العربي
أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, العالم العربي

إعلام: مذكرة اعتقال ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

11:10 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EIDحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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أبلغت ألمانيا، اليوم الاثنين، "السلطات اللبنانية شفهيا بصدور مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، وذلك على وقع جرائم غسيل أموال واختلاس.
وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأنها حصلت على معلومات تؤكد أن "الادعاء العام الألماني أبلغ القضاء اللبناني بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
محامي الادعاء: لبنان ملزم بتسليم رياض سلامة إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية
25 أبريل, 18:32 GMT
وكان القضاء الفرنسي أصدر، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته.
وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.
وأكد البيان أن "القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
لبنان يرفع حظر السفر عن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
13 أبريل, 17:11 GMT
وأفاد البيان بأن حاكم مصرف لبنان يعتزم "الطعن على القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين"، حسب تعبيره.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
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