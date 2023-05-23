https://sputnikarabic.ae/20230523/الأطول-مدى-بين-الصواريخ-المنتجة-محليا-تركيا-تعلن-نجاح-اختبار-تايفون-فيديو-1077335118.html
الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محليا... تركيا تعلن نجاح اختبار "تايفون".. فيديو
الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محليا... تركيا تعلن نجاح اختبار "تايفون".. فيديو
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، نجاح اختبار إطلاق لصاروخ "تايفون" الذي يعد الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محليا. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:02+0000
2023-05-23T09:02+0000
2023-05-23T09:02+0000
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101343/29/1013432992_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_f17a64308cb03d3f73c7c7a4dc8586a2.jpg
وقالت "وكالة الأناضول" الرسمية، إن اختبار إطلاق الصاروخ جرى في ولاية ريزة شمال شرقي البلاد.وأضافت: "اتخذت السلطات المعنية تدابير أمنية مشددة في محيط مطار ريزة ـ أرتفين، قبيل بدء عملية الاختبار التي أجريت الساعة 6:44 صباح اليوم".وقال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في تغريدة عبر تويتر أرفقها بمقطع فيدو لعملية الإطلاق: "الاختبار تم بنجاح، وأشكر جميع الشركات التي ساهمت في إنتاج هذا الصاروخ".وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نفذت شركة روكيتسان التركية منتجة "تايفون"، أول اختبار للصاروخ في الموقع نفسه.ولم تذكر المصادر التركية، المدى الذي يمكن للصاروخ الذي جرى اختباره اليوم للمرة الثانية، أن يقطعه.لكن وسائل إعلام أجنبية قالت بعد التجربة الأولى لإطلاق "تايفون"، إنه حلق لمسافة 561 كيلومترا، وسقط في المياه قبالة الساحل بالقرب من ميناء سينوب، أقصى شمال تركيا من جهة البحر الأسود.وقالت مجلة فوربس في 20 أكتوبر 2022، إن تلك المسافة هي ضعف مدى الصواريخ الباليستية المعروفة في الترسانة التركية.
https://sputnikarabic.ae/20221216/تركيا-تعلن-نجاح-إطلاق-أول-صاروخ-محلي-الصنع-أسرع-من-الصوت-من-مسيرة-فيديو-1071280270.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101343/29/1013432992_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_549db6b0601419284b026b9b376b1f65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محليا... تركيا تعلن نجاح اختبار "تايفون".. فيديو
تابعنا عبر
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، نجاح اختبار إطلاق لصاروخ "تايفون" الذي يعد الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محليا.
وقالت "وكالة الأناضول" الرسمية، إن اختبار إطلاق الصاروخ
جرى في ولاية ريزة شمال شرقي البلاد.
وأضافت: "اتخذت السلطات المعنية تدابير أمنية مشددة في محيط مطار ريزة ـ أرتفين، قبيل بدء عملية الاختبار التي أجريت الساعة 6:44 صباح اليوم".
وقال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في تغريدة عبر تويتر أرفقها بمقطع فيدو لعملية الإطلاق: "الاختبار تم بنجاح، وأشكر جميع الشركات التي ساهمت في إنتاج هذا الصاروخ".
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نفذت شركة روكيتسان التركية
منتجة "تايفون"، أول اختبار للصاروخ في الموقع نفسه.
ولم تذكر المصادر التركية، المدى الذي يمكن للصاروخ الذي جرى اختباره اليوم للمرة الثانية، أن يقطعه.
16 ديسمبر 2022, 20:28 GMT
لكن وسائل إعلام أجنبية قالت بعد التجربة الأولى لإطلاق "تايفون"، إنه حلق لمسافة 561 كيلومترا، وسقط في المياه قبالة الساحل بالقرب من ميناء سينوب، أقصى شمال تركيا من جهة البحر الأسود.
وقالت مجلة فوربس
في 20 أكتوبر 2022، إن تلك المسافة هي ضعف مدى الصواريخ الباليستية المعروفة في الترسانة التركية.