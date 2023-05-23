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https://sputnikarabic.ae/20230523/الأمم-المتحدة-مقتل-43-ألف-شخص-في-الصراعات-المسلحة-خلال-2022-1077362563.html
الأمم المتحدة: مقتل 43 ألف شخص في الصراعات المسلحة خلال 2022
الأمم المتحدة: مقتل 43 ألف شخص في الصراعات المسلحة خلال 2022
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 43 ألف شخص قتلوا جراء الصراعات المسلحة في العالم عام 2022. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T20:07+0000
2023-05-23T20:07+0000
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أنطونيو غوتيريش
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جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال غوتيريش: "في العام الماضي، كان 94 في المائة من الضحايا في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين".وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجبارهم على ترك ديارهم جراء الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد 100 مليون لاجئ.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الصراعات التي شهدها العالم كانت دوما سببا لانعدام الأمن الغذائي.وذكر أن أكثر من 117 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب الحرب وانعدام الأمن في المقام الأول.وذكر أن الحقيقة المروعة هي أن العالم فشل في الوفاء بالتزاماته لحماية المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الأمم-المتحدة-تعلن-مقتل-900-شخص-في-السودان-وتتهم-طرفي-الصراع-بانتهاك-القانون-الإنساني-1077318748.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة: مقتل 43 ألف شخص في الصراعات المسلحة خلال 2022

20:07 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 43 ألف شخص قتلوا جراء الصراعات المسلحة في العالم عام 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بحسب وكالة "الأناضول".
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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أمس, 14:50 GMT
وقال غوتيريش: "في العام الماضي، كان 94 في المائة من الضحايا في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين".
وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجبارهم على ترك ديارهم جراء الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد 100 مليون لاجئ.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الصراعات التي شهدها العالم كانت دوما سببا لانعدام الأمن الغذائي.
وذكر أن أكثر من 117 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب الحرب وانعدام الأمن في المقام الأول.
وذكر أن الحقيقة المروعة هي أن العالم فشل في الوفاء بالتزاماته لحماية المدنيين.
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