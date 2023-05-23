https://sputnikarabic.ae/20230523/الأمم-المتحدة-مقتل-43-ألف-شخص-في-الصراعات-المسلحة-خلال-2022-1077362563.html
الأمم المتحدة: مقتل 43 ألف شخص في الصراعات المسلحة خلال 2022
الأمم المتحدة: مقتل 43 ألف شخص في الصراعات المسلحة خلال 2022
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 43 ألف شخص قتلوا جراء الصراعات المسلحة في العالم عام 2022. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T20:07+0000
2023-05-23T20:07+0000
2023-05-23T20:07+0000
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أنطونيو غوتيريش
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جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال غوتيريش: "في العام الماضي، كان 94 في المائة من الضحايا في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين".وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجبارهم على ترك ديارهم جراء الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد 100 مليون لاجئ.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الصراعات التي شهدها العالم كانت دوما سببا لانعدام الأمن الغذائي.وذكر أن أكثر من 117 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب الحرب وانعدام الأمن في المقام الأول.وذكر أن الحقيقة المروعة هي أن العالم فشل في الوفاء بالتزاماته لحماية المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الأمم-المتحدة-تعلن-مقتل-900-شخص-في-السودان-وتتهم-طرفي-الصراع-بانتهاك-القانون-الإنساني-1077318748.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة: مقتل 43 ألف شخص في الصراعات المسلحة خلال 2022
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 43 ألف شخص قتلوا جراء الصراعات المسلحة في العالم عام 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال غوتيريش: "في العام الماضي، كان 94 في المائة من الضحايا في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين".
وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجبارهم على ترك ديارهم جراء الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد 100 مليون لاجئ.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة
إلى أن الصراعات التي شهدها العالم كانت دوما سببا لانعدام الأمن الغذائي.
وذكر أن أكثر من 117 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب الحرب وانعدام الأمن في المقام الأول.
وذكر أن الحقيقة المروعة هي أن العالم فشل في الوفاء بالتزاماته لحماية المدنيين.