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https://sputnikarabic.ae/20230523/الاتحاد-الأوروبي-يساعد-مولدوفا-على-شراء-احتياطيات-الغاز-للشتاء-القادم-1077365108.html
الاتحاد الأوروبي يساعد مولدوفا على شراء احتياطيات الغاز للشتاء القادم
الاتحاد الأوروبي يساعد مولدوفا على شراء احتياطيات الغاز للشتاء القادم
قالت وزارة الطاقة المولدوفية، اليوم الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية تعتزم مساعدة مولدوفا في الحصول على احتياطيات الغاز الطبيعي لموسم التدفئة المقبل. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T23:53+0000
2023-05-23T23:53+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
مولدوفا
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وقالت وزارة الطاقة المولدوفية في بيان لها: "تم عقد اجتماع منتظم على مستوى عالٍ في قطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في بروكسل يوم الثلاثاء، وشارك فيه وزير الطاقة فيكتور بارليكوف".وأضاف البيان: "تضمن جدول الأعمال مناقشة خطة الإجراءات التي تنوي السلطات المولدوفية اتخاذها للتحضير لفصل الشتاء المقبل. وتم التأكيد على أن المفوضية الأوروبية ستساعد العاصمة كيشيناو في شراء الغاز الطبيعي لفصل الشتاء المقبل من خلال المنصة الأوروبية الموحدة".وتواجه مولدوفا أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار سبعة أضعاف تقريبًا في عام 2022، وتضاعفت تقريبًا أسعار الكهرباء.وتراكمت ديون السكان في فواتير الخدمات العامة.وتشهد البلاد احتجاجات معارضة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، ويشيرون إلى تضخم قياسي في الأسعار خلال العشرين عامًا الماضية، حيث بلغ التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي 33.97 بالمئة على أساس سنوي.
https://sputnikarabic.ae/20230202/مولدوفا-تعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-بسبب-أزمة-الطاقة-1073047140.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, مولدوفا, العالم, المفوضية الأوروبية
أخبار الاتحاد الأوروبي, مولدوفا, العالم, المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يساعد مولدوفا على شراء احتياطيات الغاز للشتاء القادم

23:53 GMT 23.05.2023
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
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قالت وزارة الطاقة المولدوفية، اليوم الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية تعتزم مساعدة مولدوفا في الحصول على احتياطيات الغاز الطبيعي لموسم التدفئة المقبل.
وقالت وزارة الطاقة المولدوفية في بيان لها: "تم عقد اجتماع منتظم على مستوى عالٍ في قطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في بروكسل يوم الثلاثاء، وشارك فيه وزير الطاقة فيكتور بارليكوف".
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وأضاف البيان: "تضمن جدول الأعمال مناقشة خطة الإجراءات التي تنوي السلطات المولدوفية اتخاذها للتحضير لفصل الشتاء المقبل. وتم التأكيد على أن المفوضية الأوروبية ستساعد العاصمة كيشيناو في شراء الغاز الطبيعي لفصل الشتاء المقبل من خلال المنصة الأوروبية الموحدة".
وتواجه مولدوفا أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار سبعة أضعاف تقريبًا في عام 2022، وتضاعفت تقريبًا أسعار الكهرباء.وتراكمت ديون السكان في فواتير الخدمات العامة.
وتشهد البلاد احتجاجات معارضة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، ويشيرون إلى تضخم قياسي في الأسعار خلال العشرين عامًا الماضية، حيث بلغ التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي 33.97 بالمئة على أساس سنوي.
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