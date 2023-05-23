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https://sputnikarabic.ae/20230523/الجلد-الإلكتروني-العصبي-والجزيء-الغرائبي-الذي-يتذكر-ماضيه-وإثارة-لغز-الإنسان-الأول-1077345600.html
الجلد الإلكتروني العصبي والجزيء الغرائبي الذي يتذكر ماضيه وإثارة لغز الإنسان الأول
الجلد الإلكتروني العصبي والجزيء الغرائبي الذي يتذكر ماضيه وإثارة لغز الإنسان الأول
نناقش عدة مواضيع في هذه الحلقة من "مرايا العلوم": اكتشاف جديد لمئات الأنواع من الكائنات الحية غير المعروفة سابقا في جنوب شرق آسيا والمهددة بالانقراض، وتصميم... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T12:38+0000
2023-05-23T12:38+0000
راديو
مرايا العلوم
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الجلد الإلكتروني العصبي والجزيء الغرائبي الذي يتذكر ماضيه وإثارة لغز الإنسان الأول
الجلد الإلكتروني العصبي والجزيء الغرائبي الذي يتذكر ماضيه وإثارة لغز الإنسان الأول
تقدم دراسة جديدة، مستعينة ببيانات المحتوى الوراثي لسكان أفريقيا المعاصرين، لمحة عن الكيفية التي ربما يكون قد حدث بها ظهور أقدم رفات معروف للإنسان، والذي اكتُشف في جبل إيغود الواقع بين مراكش وساحل المحيط الأطلسي في المغرب، والذي بين أن الجنس البشري المعاصر(هومو سابينس) نشأ في أفريقيا قبل أكثر من 300 ألف عام.واكتشف العلماء وفرة من النباتات والحيوانات الجديدة في منطقة ميكونغ الكبرى بجنوب شرق آسيا والتي تعتبر من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا في العالم، والكثير من مئات الأنواع هذه مهدد بالانقراض.من جهة أخرى، تمكن المهندسون من تصميم جلد إلكتروني صناعي من مواد ناعمة ومرنة تحاكي كلا من هذه الحواس في طبقة واحدة من مواد تشبه الجلد ويمكنها التواصل مباشرة مع الدماغأفادت دراسة صدرت نتائجها أخيراً بأن الشعور بالجوع يشكل عاملاً كافياً لإبطاء وتيرة الشيخوخة، وأن مذاق الطعام ورائحته فحسب في مقدورهما أن يلغيا الفوائد التي توفرها القيود على النظام الغذائي.وفي هذه الحلقة، أيضا نناقش محورا يتعلق بالبيئة وبأن أكثر من نصف البحيرات والمسطحات المائية الكبيرة في العالم تجف منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأسباب على رأسها تغير المناخ، ما يؤجج مخاوف إزاء توافر مياه للشرب والزراعة وتوليد الكهرباء.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

الجلد الإلكتروني العصبي والجزيء الغرائبي الذي يتذكر ماضيه وإثارة لغز الإنسان الأول

12:38 GMT 23.05.2023
راديو
الجلد الإلكتروني العصبي والجزيء الغرائبي الذي يتذكر ماضيه وإثارة لغز الإنسان الأول
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نناقش عدة مواضيع في هذه الحلقة من "مرايا العلوم": اكتشاف جديد لمئات الأنواع من الكائنات الحية غير المعروفة سابقا في جنوب شرق آسيا والمهددة بالانقراض، وتصميم جلد إلكتروني صناعي يحاكي الحواس في طبقة واحدة من مواد تتواصل مباشرة مع الدماغ، وكمبيوتر كمومي يكتشف جزيئا غرائبيا يتذكر ماضيه.
تقدم دراسة جديدة، مستعينة ببيانات المحتوى الوراثي لسكان أفريقيا المعاصرين، لمحة عن الكيفية التي ربما يكون قد حدث بها ظهور أقدم رفات معروف للإنسان، والذي اكتُشف في جبل إيغود الواقع بين مراكش وساحل المحيط الأطلسي في المغرب، والذي بين أن الجنس البشري المعاصر(هومو سابينس) نشأ في أفريقيا قبل أكثر من 300 ألف عام.
واكتشف العلماء وفرة من النباتات والحيوانات الجديدة في منطقة ميكونغ الكبرى بجنوب شرق آسيا والتي تعتبر من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا في العالم، والكثير من مئات الأنواع هذه مهدد بالانقراض.
من جهة أخرى، تمكن المهندسون من تصميم جلد إلكتروني صناعي من مواد ناعمة ومرنة تحاكي كلا من هذه الحواس في طبقة واحدة من مواد تشبه الجلد ويمكنها التواصل مباشرة مع الدماغ

العلماء يكتشفون عبر كمبيوتر كمومي جزيئا غرائبيا يتذكر ماضيه بالاستناد إلى وجود مجموعة معينة من "أشباه الجزيئات" الثنائية الأبعاد أو الآنيونز التي يسعها أن تسترجع ذاكرتها على نحو مماثل للكيفية التي يحتفظ بها الحبل المجدول بترتيب خيوطه المتقاطعة.

أفادت دراسة صدرت نتائجها أخيراً بأن الشعور بالجوع يشكل عاملاً كافياً لإبطاء وتيرة الشيخوخة، وأن مذاق الطعام ورائحته فحسب في مقدورهما أن يلغيا الفوائد التي توفرها القيود على النظام الغذائي.
وفي هذه الحلقة، أيضا نناقش محورا يتعلق بالبيئة وبأن أكثر من نصف البحيرات والمسطحات المائية الكبيرة في العالم تجف منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأسباب على رأسها تغير المناخ، ما يؤجج مخاوف إزاء توافر مياه للشرب والزراعة وتوليد الكهرباء.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم
إعداد وتقديم: أحمد أحمد
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