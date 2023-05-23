https://sputnikarabic.ae/20230523/الجيش-الإيراني-يعلن-تزوید-ناقلات-جنوده-بصواریخ-دقیقة-ذکیة-1077335740.html
الجيش الإيراني يعلن تزوید ناقلات جنوده بصواریخ دقیقة ذکیة
الجيش الإيراني يعلن تزوید ناقلات جنوده بصواریخ دقیقة ذکیة
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، "تزويد ناقلات الجنود في الجيش بصواريخ دقيقة ذكية". 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:33+0000
2023-05-23T09:33+0000
2023-05-23T09:33+0000
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وقال نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد نوذر نعمتي: "القوات البرية وصلت إلى قدرة التعامل مع جميع المهام وفرض معدات دقيقة ذكية على العدو"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف نعمتي أنه "تم تحديث جميع المعدات، والتي تتمتع بقدرات ذكية وبعيدة وموجهة نحو الشبكة"، منوهًا إلى أن "حاملات الجنود مزودة بقاذفات صواريخ ذكية دقيقة". وتابع: "لن نكتفي بهذا الوضع الحالي بل يجب أن نتقدم نحو التكنولوجيا، وننشط في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والذخائر والأسلحة والعربات والاحتياجات الداخلية".وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أعلن عن "تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000 كيلومتر".وقال تنكسيري، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "هناك مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن"، مضيفًا أنه "تم تثبيت 12 صاروخ إطلاق عمودي من نوع "نواب" على سفينة "سليماني"، و4 على متن سفينة "ذو الفقار"، وسيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ".وأكد أنه "سيتم الكشف عن 4 سفن تحمل أسماء الشهيد صياد شيرازي، والشهيد حسن باقري، والشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس، والشهيد رئيس علي دلواري".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
الجيش الإيراني يعلن تزوید ناقلات جنوده بصواریخ دقیقة ذکیة
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، "تزويد ناقلات الجنود في الجيش بصواريخ دقيقة ذكية".
وقال نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد نوذر نعمتي: "القوات البرية وصلت إلى قدرة التعامل مع جميع المهام وفرض معدات دقيقة ذكية على العدو"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأضاف نعمتي أنه "تم تحديث جميع المعدات، والتي تتمتع بقدرات ذكية وبعيدة وموجهة نحو الشبكة"، منوهًا إلى أن "حاملات الجنود مزودة بقاذفات صواريخ ذكية دقيقة".
وتابع: "لن نكتفي بهذا الوضع الحالي بل يجب أن نتقدم نحو التكنولوجيا، وننشط في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والذخائر والأسلحة والعربات والاحتياجات الداخلية".
وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أعلن عن "تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000
كيلومتر".
وقال تنكسيري، في تصريح لوكالة
"تسنيم" الإيرانية، إن "هناك مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن"، مضيفًا أنه "تم تثبيت 12 صاروخ إطلاق عمودي من نوع "نواب" على سفينة "سليماني"، و4 على متن سفينة "ذو الفقار"، وسيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ".
وأكد أنه "سيتم الكشف عن 4 سفن تحمل أسماء الشهيد صياد شيرازي، والشهيد حسن باقري، والشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس، والشهيد رئيس علي دلواري".