https://sputnikarabic.ae/20230523/الخارجية-الأوكرانية-تعلق-على-كلام-أوربان-حول-استحالة-انتصار-كييف-1077348436.html
الخارجية الأوكرانية تعلق على كلام أوربان حول استحالة انتصار كييف
الخارجية الأوكرانية تعلق على كلام أوربان حول استحالة انتصار كييف
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن كييف لا يمكنها الانتصار في ساحة المعركة. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:34+0000
2023-05-23T13:34+0000
2023-05-23T13:34+0000
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وكتب نيكولينكو على صفحته على "فيسبوك"(محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة): "هؤلاء السياسيون الأوروبيون أنفسهم جادلوا العام الماضي بأن أوكرانيا ليس لديها فرصة للصمود لأكثر من 72 ساعة. لقد كانوا مخطئين في ذلك الوقت، وهم مخطئون الآن".وأضاف أن "هذه هي الطريقة الوحيدة ليس فقط لاستعادة السلام في أوكرانيا، ولكن أيضًا لضمان الأمن في جميع أنحاء أوروبا".وحثّ الجميع على توحيد قواهم لمساعدة كييف.وفي وقت سابق، قال أوربان إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في ساحة المعركة دون المشاركة المباشرة لقوات "الناتو"، لذلك بدلاً من تصعيد الصراع، من الضروري الانتقال إلى التسوية السلمية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230523/-أوربان-أوكرانيا-لن-تنتصر-في-الصراع-دون-مشاركة-قوات-الناتو-ويجب-التحرك-نحو-التسوية-السلمية--1077337264.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأوكرانية تعلق على كلام أوربان حول استحالة انتصار كييف
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن كييف لا يمكنها الانتصار في ساحة المعركة.
وكتب نيكولينكو على صفحته على "فيسبوك"(محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة): "هؤلاء السياسيون الأوروبيون أنفسهم جادلوا العام الماضي بأن أوكرانيا ليس لديها فرصة للصمود لأكثر من 72 ساعة. لقد كانوا مخطئين في ذلك الوقت، وهم مخطئون الآن".
ويدّعي نيكولينكو أن كييف "ستواصل القتال" حتى الوصول إلى حدود عام 1991.
وأضاف أن "هذه هي الطريقة الوحيدة ليس فقط لاستعادة السلام في أوكرانيا، ولكن أيضًا لضمان الأمن في جميع أنحاء أوروبا".
وحثّ الجميع على توحيد قواهم لمساعدة كييف.
وفي وقت سابق، قال أوربان إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في ساحة المعركة دون المشاركة المباشرة لقوات "الناتو"، لذلك بدلاً من تصعيد الصراع، من الضروري الانتقال إلى التسوية السلمية.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.