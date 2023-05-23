https://sputnikarabic.ae/20230523/الخارجية-الفرنسية-يمكن-للصين-أن-تلعب-دورا-بنّاء-في-استعادة-السلام-إلى-أوروبا-1077364986.html

الخارجية الفرنسية: يمكن للصين أن تلعب دورا بنّاء في استعادة السلام إلى أوروبا

الخارجية الفرنسية: يمكن للصين أن تلعب دورا بنّاء في استعادة السلام إلى أوروبا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن الصين يمكن أن تلعب دورًا بنّاءً في استعادة سلام عادل ومستدام إلى أوروبا، وذلك عقب زيارة الممثل الخاص الصيني... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T23:31+0000

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وأشارت الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي إلى أن لي تم استقباله في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، حيث عقد محادثات مع فريديريك موندولوني، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الوزارة.وجاء في البيان نقلاً عن تصريحات موندولوني الذي أكد أن العودة إلى السلام "في مصلحة الجميع": "رحب المدير العام بزيارة لي هوي إلى أوروبا، وكذلك بتجديد الحوار بين الصين وأوكرانيا. ولاحظ أن فرنسا مقتنعة بأن الصين يمكنها أن تلعب دورًا بناءً في استعادة سلام عادل ومستدام إلى أوروبا في إطار القانون الدولي وعلى وجه الخصوص سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".كما أشارت الوزارة إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي ما زالتا ملتزمتين بدعم أوكرانيا "على المدى الطويل وفي جميع المجالات"، مضيفة أن وزيري الخارجية الفرنسي والصيني يعتزمان "الحفاظ على اتصال مباشر لمناقشة هذه القضية الأساسية".وفي منتصف مايو/آيار، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن لي سيزور أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا ابتداءً من 15 مايو/آيار لبحث التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا.وفي 24 فبراير/شباط 2023، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أصدرت بكين وثيقة تحمل 12 نقطة بعنوان "موقف الصين بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا"، دعت فيها إلى احترام سيادة جميع الدول ووقف العمليات العدائية واستئناف المحادثات السلمية بين موسكو وكييف.

https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-صيني-الغرب-يستعد-للمفاوضات-المستقبلية-بشأن-أوكرانيا-1077238415.html

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