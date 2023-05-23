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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تظهر-خسائر-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077361864.html
الدفاع الروسية تظهر خسائر المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود... فيديو
الدفاع الروسية تظهر خسائر المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لمعدات معطوبة في موقع تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T19:07+0000
2023-05-23T19:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتُظهر اللقطات العديد من المركبات المدرعة المحترقة، وكذلك الشاحنات الأمريكية من طراز "همفي"، التي سقطت جزئيًا في الحفر نتيجة انفجار الذخيرة.بالإضافة إلى ذلك، أظهر القسم العسكري ما تبقى من شاحنات العدو الخفيفة.وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النيران على المناطق الحدودية في المنطقة، وأطلقت طائرات مسيرة بعبوات ناسفة.وفقًا للحاكم، أصيب 13 شخصًا، وتوفي مدني واحد.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل الإجراءات المشتركة لوحدات الطيران والمدفعية والغطاء على حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية، تم منع المخربين وهزيمتهم.وتم تحييد أكثر من 70 مسلحًا، وتدمير أربع عربات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-مقاتلة-سو-27--تمنع-قاذفات-أمريكية-من-انتهاك-الأجواء-الروسية-1077360745.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تظهر خسائر المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود... فيديو

19:07 GMT 23.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لمعدات معطوبة في موقع تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
وتُظهر اللقطات العديد من المركبات المدرعة المحترقة، وكذلك الشاحنات الأمريكية من طراز "همفي"، التي سقطت جزئيًا في الحفر نتيجة انفجار الذخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر القسم العسكري ما تبقى من شاحنات العدو الخفيفة.
وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.
وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النيران على المناطق الحدودية في المنطقة، وأطلقت طائرات مسيرة بعبوات ناسفة.
سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تمنع قاذفات أمريكية من انتهاك أجواء البلاد
18:03 GMT
وفقًا للحاكم، أصيب 13 شخصًا، وتوفي مدني واحد.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل الإجراءات المشتركة لوحدات الطيران والمدفعية والغطاء على حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية، تم منع المخربين وهزيمتهم.
وتم تحييد أكثر من 70 مسلحًا، وتدمير أربع عربات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة.
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