https://sputnikarabic.ae/20230523/الرئيس-التونسي-لن-نتجاوز-الصعوبات-إلا-بالاعتماد-على-قدراتنا-الذاتية-1077363324.html
الرئيس التونسي: لن نتجاوز الصعوبات إلا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية
الرئيس التونسي: لن نتجاوز الصعوبات إلا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده لن تتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T20:30+0000
2023-05-23T20:30+0000
2023-05-23T20:30+0000
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جاء ذلك خلال استقباله نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته في حسابها بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال الرئيس التونسي: "تونس تشكو العديد من الصعوبات ولكنّها تزخر في نفس الوقت بالعديد من الثروات ليست أقلها ثروتها البشرية".وأضاف قائلا: "الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلاّ بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية".وحث على اتباع آليات جديدة من أجل الانطلاق لتحقيق إرادة الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230523/وزير-تونسي-السدود-آمنة-رغم-الأمطار-الشديدة-1077337452.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
الرئيس التونسي: لن نتجاوز الصعوبات إلا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده لن تتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية.
جاء ذلك خلال استقباله نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية
نشرته في حسابها بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال الرئيس التونسي
: "تونس تشكو العديد من الصعوبات ولكنّها تزخر في نفس الوقت بالعديد من الثروات ليست أقلها ثروتها البشرية".
وأضاف قائلا: "الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلاّ بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية".
وحث على اتباع آليات جديدة من أجل الانطلاق لتحقيق إرادة الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.