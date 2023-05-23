عربي
طائرة مسيرة تُسقط عبوة ناسفة بإقليم بيلغورود الروسي ولم تقع إصابات
https://sputnikarabic.ae/20230523/الرئيس-التونسي-لن-نتجاوز-الصعوبات-إلا-بالاعتماد-على-قدراتنا-الذاتية-1077363324.html
الرئيس التونسي: لن نتجاوز الصعوبات إلا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية
الرئيس التونسي: لن نتجاوز الصعوبات إلا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده لن تتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T20:30+0000
2023-05-23T20:30+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_0:0:2218:1248_1920x0_80_0_0_d266b398ff23a6fb21386356acb5f3bf.jpg
جاء ذلك خلال استقباله نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته في حسابها بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال الرئيس التونسي: "تونس تشكو العديد من الصعوبات ولكنّها تزخر في نفس الوقت بالعديد من الثروات ليست أقلها ثروتها البشرية".وأضاف قائلا: "الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلاّ بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية".وحث على اتباع آليات جديدة من أجل الانطلاق لتحقيق إرادة الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230523/وزير-تونسي-السدود-آمنة-رغم-الأمطار-الشديدة-1077337452.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_3:0:2218:1661_1920x0_80_0_0_5fb9f1b2f8ccf9e416fdd119ea68a389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار

الرئيس التونسي: لن نتجاوز الصعوبات إلا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية

20:30 GMT 23.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده لن تتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها إلا بالاعتماد على قدراتها الذاتية.
جاء ذلك خلال استقباله نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته في حسابها بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"- محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
سد سيدي سالم الخالي في منطقة تستور شمال تونس، في ولاية باجة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
وزير تونسي: السدود آمنة رغم الأمطار الشديدة
10:34 GMT
وقال الرئيس التونسي: "تونس تشكو العديد من الصعوبات ولكنّها تزخر في نفس الوقت بالعديد من الثروات ليست أقلها ثروتها البشرية".
وأضاف قائلا: "الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلاّ بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية".
وحث على اتباع آليات جديدة من أجل الانطلاق لتحقيق إرادة الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала