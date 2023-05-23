https://sputnikarabic.ae/20230523/الرجل-الطائر-مغامر-صيني-يقفز-من-أعلى-جبل-في-العالم-ببدلة-مجنحة--1077358195.html
"الرجل الطائر"... مغامر صيني يقفز من أعلى جبل في العالم ببدلة مجنحة
"الرجل الطائر"... مغامر صيني يقفز من أعلى جبل في العالم ببدلة مجنحة
بات تشانغ شوبينغ، أول رياضي صيني ينجح بالتحليق الحر فوق جبال تيانمن في مدينة تشانغجياجيه في مقاطعة هونان الصينية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T16:30+0000
2023-05-23T16:30+0000
2023-05-23T16:30+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو شوبنغ وهو يرتدي ملابس الطيران بالبدلة المجنحة، باستخدام معدات مثل المظلة، وبدلة طيران، وخوذة، وأدوات الطيران الأخرى للإقلاع والتحليق فوق المناظر الطبيعية.ويُعرف كهف جبال تيانمن باسم بوابة السماء، لكونه أعلى كهف جبلي طبيعي في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"الرجل الطائر"... مغامر صيني يقفز من أعلى جبل في العالم ببدلة مجنحة
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بات تشانغ شوبينغ، أول رياضي صيني ينجح بالتحليق الحر فوق جبال تيانمن في مدينة تشانغجياجيه في مقاطعة هونان الصينية.
ويظهر الفيديو شوبنغ وهو يرتدي ملابس الطيران بالبدلة المجنحة، باستخدام معدات مثل المظلة، وبدلة طيران، وخوذة، وأدوات الطيران الأخرى للإقلاع والتحليق فوق المناظر الطبيعية.
ويُعرف كهف جبال تيانمن باسم بوابة السماء، لكونه أعلى كهف جبلي طبيعي في العالم.