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https://sputnikarabic.ae/20230523/الرجل-الطائر-مغامر-صيني-يقفز-من-أعلى-جبل-في-العالم-ببدلة-مجنحة--1077358195.html
"الرجل الطائر"... مغامر صيني يقفز من أعلى جبل في العالم ببدلة مجنحة
"الرجل الطائر"... مغامر صيني يقفز من أعلى جبل في العالم ببدلة مجنحة
بات تشانغ شوبينغ، أول رياضي صيني ينجح بالتحليق الحر فوق جبال تيانمن في مدينة تشانغجياجيه في مقاطعة هونان الصينية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T16:30+0000
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ويظهر الفيديو شوبنغ وهو يرتدي ملابس الطيران بالبدلة المجنحة، باستخدام معدات مثل المظلة، وبدلة طيران، وخوذة، وأدوات الطيران الأخرى للإقلاع والتحليق فوق المناظر الطبيعية.ويُعرف كهف جبال تيانمن باسم بوابة السماء، لكونه أعلى كهف جبلي طبيعي في العالم.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

"الرجل الطائر"... مغامر صيني يقفز من أعلى جبل في العالم ببدلة مجنحة

16:30 GMT 23.05.2023
© Photo / hadi abboud / الرجل الطائر دبيالرجل الطائر دبي
الرجل الطائر دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Photo / hadi abboud / الرجل الطائر دبي
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بات تشانغ شوبينغ، أول رياضي صيني ينجح بالتحليق الحر فوق جبال تيانمن في مدينة تشانغجياجيه في مقاطعة هونان الصينية.
ويظهر الفيديو شوبنغ وهو يرتدي ملابس الطيران بالبدلة المجنحة، باستخدام معدات مثل المظلة، وبدلة طيران، وخوذة، وأدوات الطيران الأخرى للإقلاع والتحليق فوق المناظر الطبيعية.
ويُعرف كهف جبال تيانمن باسم بوابة السماء، لكونه أعلى كهف جبلي طبيعي في العالم.
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