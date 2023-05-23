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https://sputnikarabic.ae/20230523/السعودية-تعدم-مواطنا-تخابر-مع-دولة-معادية-لتنفيذ-مخطط-إرهابي-1077355985.html
السعودية تعدم مواطنا تخابر مع دولة معادية لتنفيذ مخطط إرهابي
السعودية تعدم مواطنا تخابر مع دولة معادية لتنفيذ مخطط إرهابي
نفذت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على التخابر مع دولة معادية، وتدرب على استخدام السلاح والإعداد لهجمات ضدها. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T16:00+0000
2023-05-23T16:00+0000
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وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه تم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية بحق الجاني "أحمد بن علي بن معتوق آل بدر، سعودي الجنسية".وأضاف "أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيرا".وأكد البيان أن "الحكم أيد من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

السعودية تعدم مواطنا تخابر مع دولة معادية لتنفيذ مخطط إرهابي

16:00 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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نفذت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على التخابر مع دولة معادية، وتدرب على استخدام السلاح والإعداد لهجمات ضدها.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه تم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية بحق الجاني "أحمد بن علي بن معتوق آل بدر، سعودي الجنسية".

وأوضح البيان أنه أقدم "على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة".

وأضاف "أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيرا".
وأكد البيان أن "الحكم أيد من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
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