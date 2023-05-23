https://sputnikarabic.ae/20230523/السعودية-نأمل-أن-تركز-المحادثات-السودانية-على-وقف-دائم-للأعمال-العدائية-1077358246.html
السعودية: نأمل أن تركز المحادثات السودانية على وقف دائم للأعمال العدائية
السعودية: نأمل أن تركز المحادثات السودانية على وقف دائم للأعمال العدائية
عبرت المملكة العربية السعودية عن أملها في أن تركز المحادثات بين طرفي النزاع في السودان على وقف دائم لإطلاق النار وتفعيل العملية السياسية في البلاد. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T16:34+0000
2023-05-23T16:34+0000
2023-05-23T16:34+0000
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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن بيان لمجلس الوزراء.وقال البيان "تناول المجلس جملةً من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بما فيها تطورات الوضع في السودان".وأضاف أن المملكة ترحب "بتوقيع طرفي النزاع بالسودان على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية".أعرب مجلس الوزراء عن أمله "في أن تركز المحادثات على وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية".يأتي ذلك بعد دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، ليل أمس الاثنين.ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.ووصلت حصيلة الصراع إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يوجه-رسائل-إلى-السعودية-وأمريكا-1077333581.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار السودان اليوم, السعودية, العالم العربي, الجيش السوداني
الأخبار, أخبار السودان اليوم, السعودية, العالم العربي, الجيش السوداني
السعودية: نأمل أن تركز المحادثات السودانية على وقف دائم للأعمال العدائية
تابعنا عبر
عبرت المملكة العربية السعودية عن أملها في أن تركز المحادثات بين طرفي النزاع في السودان على وقف دائم لإطلاق النار وتفعيل العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية
"واس"، عن بيان لمجلس الوزراء.
وقال البيان "تناول المجلس جملةً من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بما فيها تطورات الوضع في السودان".
وأضاف أن المملكة ترحب "بتوقيع طرفي النزاع بالسودان على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية".
أعرب مجلس الوزراء عن أمله "في أن تركز المحادثات على وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية".
يأتي ذلك بعد دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً، ليل أمس الاثنين.
ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع
على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار
قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.
ووصلت حصيلة الصراع
إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.