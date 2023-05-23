https://sputnikarabic.ae/20230523/العراق-إيران-تخفض-إمدادات-الغاز-بنحو-20-مليون-متر-مكعب-1077363067.html
العراق: إيران تخفض إمدادات الغاز بنحو 20 مليون متر مكعب
العراق: إيران تخفض إمدادات الغاز بنحو 20 مليون متر مكعب
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن إيران خفضت إمدادات الغاز للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T20:13+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن "الجانب الإيراني قلل كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين".وأضاف العبادي أن "دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون".وأوضح العبادي أن وفداً برئاسة وزير الكهرباء سيزور إيران الأسبوع المقبل، لتذليل المعوقات.ولفت إلى أن المسؤولين العراقيين سيبلغون الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.وتابع "وزارة الكهرباء وضعت بخطتها الوصول لإنتاج 24 ألف ميغاواط يومياً".وأشار إلى أنه "من الممكن أن يرتفع الطلب إلى 35 ألف ميغاواط وحينها سيتأثر المواطنون لأن حجم الإنتاج لن يصل إلى حجم الطلب حينها".كما أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن "العمل مستمر لتحسين المنظومة وتوسعة الشبكات".
https://sputnikarabic.ae/20221009/الحكومة-العراقية-تعلن-تسديد-كافة-مستحقات-الغاز-الإيراني-1068798961.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق: إيران تخفض إمدادات الغاز بنحو 20 مليون متر مكعب
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن إيران خفضت إمدادات الغاز للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال
المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن "الجانب الإيراني قلل كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين".
وأضاف العبادي أن "دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون".
وأوضح العبادي أن وفداً برئاسة وزير الكهرباء سيزور إيران
الأسبوع المقبل، لتذليل المعوقات.
ولفت إلى أن المسؤولين العراقيين سيبلغون الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وتابع "وزارة الكهرباء وضعت بخطتها الوصول لإنتاج 24 ألف ميغاواط يومياً".
وأشار إلى أنه "من الممكن أن يرتفع الطلب إلى 35 ألف ميغاواط وحينها سيتأثر المواطنون لأن حجم الإنتاج لن يصل إلى حجم الطلب حينها".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية
أن "العمل مستمر لتحسين المنظومة وتوسعة الشبكات".