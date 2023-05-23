https://sputnikarabic.ae/20230523/العراق-وبيلاروسيا-يؤكدان-ضرورة-فتح-خط-الطيران-المباشر-بينهما-1077333413.html
العراق وبيلاروسيا يؤكدان ضرورة فتح خط الطيران المباشر بينهما
العراق وبيلاروسيا يؤكدان ضرورة فتح خط الطيران المباشر بينهما
أكد العراق وبيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين بما يخدم مصالحهما. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:07+0000
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جاء ذلك، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).وقال البيان إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، استقبل سفير جمهورية بيلاروسيا لدى بغداد والمقيم في أنقرة فيكتور ريباك.وأضاف أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".وتطرق الجانبان إلى "القضايا الإقليمية والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، وتأثير الحروب على الاقتصاد العالمي وعلى المجتمعات".وأكدت الخارجية العراقية على موقف بغداد "الثابت في إيجاد حلول سلميّة لهذه الحروب وإنهائها"، وفق نص البيان.وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد ومينسك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".وشدد وزير الخارجية العراقي على "أهمية تطوير العلاقات مع الجانب البيلاروسي"، معربًا عن تطلعه "لتوثيق التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخاصة فيما يتعلق منها بالجوانب السياسية والاقتصادية".من جانبه، أكد السفير البيلاروسي على "حرص بلاده على التعاون مع العراق على الأصعدة كافة، وفي مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية ومجال الصناعة والتجارة".وأوضح ريباك أن سياسة بيلاروسيا "تدعم كل أصدقائها في المنطقة ولا تشجع على العنف والحرب، وتدعو للسلام في العالم"، داعيًا العراق إلى دعم مينسك في المنظمات الدولية.
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https://sputnikarabic.ae/20230518/وزير-الخارجية-العراقي-انعقاد-القمة-العربية-يأتي-وسط-صعوبات-ضخمة-1077165622.html
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الأخبار, أخبار بيلاروسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الأخبار, أخبار بيلاروسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق وبيلاروسيا يؤكدان ضرورة فتح خط الطيران المباشر بينهما
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أكد العراق وبيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين بما يخدم مصالحهما.
جاء ذلك، وفق بيان
لوزارة الخارجية العراقية، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وقال البيان إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
، استقبل سفير جمهورية بيلاروسيا لدى بغداد والمقيم في أنقرة فيكتور ريباك.
وأضاف أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".
10 نوفمبر 2021, 13:48 GMT
وتطرق الجانبان إلى "القضايا الإقليمية والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، وتأثير الحروب على الاقتصاد العالمي وعلى المجتمعات".
وأكدت الخارجية العراقية على موقف بغداد "الثابت في إيجاد حلول سلميّة لهذه الحروب وإنهائها"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد ومينسك
بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وشدد وزير الخارجية العراقي على "أهمية تطوير العلاقات مع الجانب البيلاروسي"، معربًا عن تطلعه "لتوثيق التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخاصة فيما يتعلق منها بالجوانب السياسية والاقتصادية".
من جانبه، أكد السفير البيلاروسي على "حرص بلاده على التعاون مع العراق على الأصعدة كافة، وفي مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية ومجال الصناعة والتجارة".
وأوضح ريباك أن سياسة بيلاروسيا
"تدعم كل أصدقائها في المنطقة ولا تشجع على العنف والحرب، وتدعو للسلام في العالم"، داعيًا العراق إلى دعم مينسك في المنظمات الدولية.