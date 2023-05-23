https://sputnikarabic.ae/20230523/المجر-لا-نريد-من-الولايات-المتحدة-أن-تعلمنا-كيف-نعيش-1077349679.html
المجر: لا نريد من الولايات المتحدة أن تعلمنا كيف نعيش
المجر: لا نريد من الولايات المتحدة أن تعلمنا كيف نعيش
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن المجر لا توافق على تعاليم الولايات المتحدة الأمريكية ورغبتها في فرض وجهة نظرها على الدول الأخرى. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:58+0000
2023-05-23T13:58+0000
2023-05-23T13:58+0000
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وقال أوربان متحدثا في المنتدى الاقتصادي في قطر: "ليس من واجبي انتقاد رئيس الولايات المتحدة، إنها ليست فكرة تجارية جيدة، أفضل أن أقول إن الديمقراطيين الأمريكيين مدفوعون أيديولوجيًا أكثر بكثير من الجمهوريين".وفي وقت سابق، بدعم من السفارة الأمريكية، وُضعت ملصقات في شوارع بودابست تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.وأشار السفير الأمريكي لدى بودابست، ديفيد بريسمان، إلى أن هذه لحظة مهمة بالنسبة للمجر لتحديد المسار المستقبلي، ودعا بودابست إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء الغربيين.وفي وقت سابق، قال أوربان إن بودابست مهتمة بالحفاظ على العلاقات مع روسيا لأطول فترة ممكنة، لكن لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كان هذا سينجح.
https://sputnikarabic.ae/20230523/-أوربان-أوكرانيا-لن-تنتصر-في-الصراع-دون-مشاركة-قوات-الناتو-ويجب-التحرك-نحو-التسوية-السلمية--1077337264.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
المجر: لا نريد من الولايات المتحدة أن تعلمنا كيف نعيش
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أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن المجر لا توافق على تعاليم الولايات المتحدة الأمريكية ورغبتها في فرض وجهة نظرها على الدول الأخرى.
وقال أوربان متحدثا في المنتدى الاقتصادي في قطر: "ليس من واجبي انتقاد رئيس الولايات المتحدة، إنها ليست فكرة تجارية جيدة، أفضل أن أقول إن الديمقراطيين الأمريكيين مدفوعون أيديولوجيًا أكثر بكثير من الجمهوريين".
وأضاف: "يحاول الديمقراطيون دائمًا إقناعك، وأحيانًا يجبرونك، على طريقة العيش الخاصة بك. لدينا ثقافتنا الخاصة، إنها تحدد كيف نعيش، لا تتدخل، من فضلك لا تعلمنا، لا تخبرنا ما هو الجيد وما هو السيئ، هذا ليس من شأنك، ولا يتعلق بالأمريكيين أو "أي أمة أخرى"، الأمر متروك للمجريين. دونالد ترامب يفهم ذلك، وهذا هو المهم".
وفي وقت سابق، بدعم من السفارة الأمريكية، وُضعت ملصقات في شوارع بودابست تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
وحث وزير الخارجية المجري، بيتر سزيجارتو، الولايات المتحدة على التعامل مع المجر ليس كمستعمرة، ولكن كدولة ذات سيادة، وذكر أنه "لا يوجد مثل هذا العدد من الملصقات والمؤتمرات الصحفية والدولارات التي يتم إنفاقها على المعارضة، التي من شأنها أن تجعل الحكومة المجرية تتخلى عن موقفها".
وأشار السفير الأمريكي لدى بودابست، ديفيد بريسمان، إلى أن هذه لحظة مهمة بالنسبة للمجر لتحديد المسار المستقبلي، ودعا بودابست إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء الغربيين.
وفي وقت سابق، قال أوربان إن بودابست مهتمة بالحفاظ على العلاقات مع روسيا لأطول فترة ممكنة، لكن لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كان هذا سينجح.