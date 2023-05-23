https://sputnikarabic.ae/20230523/المجر-لا-نريد-من-الولايات-المتحدة-أن-تعلمنا-كيف-نعيش-1077349679.html

المجر: لا نريد من الولايات المتحدة أن تعلمنا كيف نعيش

المجر: لا نريد من الولايات المتحدة أن تعلمنا كيف نعيش

أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن المجر لا توافق على تعاليم الولايات المتحدة الأمريكية ورغبتها في فرض وجهة نظرها على الدول الأخرى. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال أوربان متحدثا في المنتدى الاقتصادي في قطر: "ليس من واجبي انتقاد رئيس الولايات المتحدة، إنها ليست فكرة تجارية جيدة، أفضل أن أقول إن الديمقراطيين الأمريكيين مدفوعون أيديولوجيًا أكثر بكثير من الجمهوريين".وفي وقت سابق، بدعم من السفارة الأمريكية، وُضعت ملصقات في شوارع بودابست تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.وأشار السفير الأمريكي لدى بودابست، ديفيد بريسمان، إلى أن هذه لحظة مهمة بالنسبة للمجر لتحديد المسار المستقبلي، ودعا بودابست إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء الغربيين.وفي وقت سابق، قال أوربان إن بودابست مهتمة بالحفاظ على العلاقات مع روسيا لأطول فترة ممكنة، لكن لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كان هذا سينجح.

https://sputnikarabic.ae/20230523/-أوربان-أوكرانيا-لن-تنتصر-في-الصراع-دون-مشاركة-قوات-الناتو-ويجب-التحرك-نحو-التسوية-السلمية--1077337264.html

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