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https://sputnikarabic.ae/20230523/النزاهة-العراقية-تحقق-في-اختفاء-83-مليون-دولار-من-شركة-حكومية-1077334450.html
"النزاهة العراقية" تحقق في "اختفاء" 83 مليون دولار من شركة حكومية
"النزاهة العراقية" تحقق في "اختفاء" 83 مليون دولار من شركة حكومية
كشفت السلطات العراقية عن اختفاء مبلغ قدره 83 مليون دولار من إيرادات إحدى الشركات الحكومية في محافظة بابل وسط البلاد. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:47+0000
2023-05-23T08:47+0000
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وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية (حكومية)، إن مبلغ 120 مليار دينار (83 مليون دولار)، اختفى من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في بابل.وكشفت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أمس الاثنين، أن الواقعة حدثت في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في مدينة الإسكندرية (تبعد 40 كم عن العاصمة بغداد)، لافتةً إلى أن المبلغ المفقود كان في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2017 حتى سبتمبر 2022.وخلال تلك الفترة "بلغ مجموع الإيرادات الكلي 305.3 مليارات دينار (210.5 ملايين دولار)، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية، نحو 185.1 مليار دينار (127.6 مليون دولار)".وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى أن "أغلب المستندات تمّ إخفاؤها من قبل الموظفين المسؤولين بالشركة".وأضافت أنه "تمّ التحرز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخة من الإحصائيات وتنزيلها على جهازي تخزين (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".وفي أبريل/نيسان الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته تحارب الفساد في البلاد "بلا خطوط حمراء".وقبل ذلك بشهر واحد، قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، إن "الفساد في العراق التهم أكثر من 600 مليار دولار من أموال البلد"، مؤكدًا أنها "استخدمت لمصلحة أفراد وكيانات حزبية وعسكرية وأدوار إقليمية".وأواخر عام 2022، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230412/العراق-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-الأمم-المتحدة-لتعزيز-مكافحة-الفساد-1075837387.html
https://sputnikarabic.ae/20230314/الكاظمي-هناك-محاولات-لـشيطنة-حكومتي-والفساد-في-العراق-التهم-600-مليار-دولار-1074726626.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"النزاهة العراقية" تحقق في "اختفاء" 83 مليون دولار من شركة حكومية

08:47 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEاحتجاجات في بغداد لرفض تعديل قانون الانتخابات
احتجاجات في بغداد لرفض تعديل قانون الانتخابات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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كشفت السلطات العراقية عن اختفاء مبلغ قدره 83 مليون دولار من إيرادات إحدى الشركات الحكومية في محافظة بابل وسط البلاد.
وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية (حكومية)، إن مبلغ 120 مليار دينار (83 مليون دولار)، اختفى من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في بابل.
وكشفت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أمس الاثنين، أن الواقعة حدثت في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في مدينة الإسكندرية (تبعد 40 كم عن العاصمة بغداد)، لافتةً إلى أن المبلغ المفقود كان في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2017 حتى سبتمبر 2022.
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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وخلال تلك الفترة "بلغ مجموع الإيرادات الكلي 305.3 مليارات دينار (210.5 ملايين دولار)، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية، نحو 185.1 مليار دينار (127.6 مليون دولار)".
وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى أن "أغلب المستندات تمّ إخفاؤها من قبل الموظفين المسؤولين بالشركة".
وأضافت أنه "تمّ التحرز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخة من الإحصائيات وتنزيلها على جهازي تخزين (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
الكاظمي: هناك محاولات لـ"شيطنة حكومتي" والفساد في العراق التهم 600 مليار دولار
14 مارس, 12:54 GMT
وفي أبريل/نيسان الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته تحارب الفساد في البلاد "بلا خطوط حمراء".
وقبل ذلك بشهر واحد، قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، إن "الفساد في العراق التهم أكثر من 600 مليار دولار من أموال البلد"، مؤكدًا أنها "استخدمت لمصلحة أفراد وكيانات حزبية وعسكرية وأدوار إقليمية".
وأواخر عام 2022، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في البلاد.
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