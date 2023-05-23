https://sputnikarabic.ae/20230523/باتروشيف-يجري-محادثات-حول-قضايا-الأمن-مع-نظرائه-من-دول-أفريقية-وآسيوية-1077334664.html
باتروشيف يجري محادثات حول قضايا الأمن مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية
باتروشيف يجري محادثات حول قضايا الأمن مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية
أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:58+0000
2023-05-23T08:58+0000
2023-05-23T08:58+0000
العالم
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وقال بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "تم تناول مسائل الأمن الغذائي، خلال النقاش مع المدير العام لجهاز المخابرات الوطني البوروندي، إلدفونسون هاباروريما".وأشار البيان إلى مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع نائب المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، نيستور إريكو، ونائب الوزير التابع لمكتب رئيس وزراء دولة بروناي - دار السلام، حجي سابتو.كما تمت مناقشة ملف التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في روسيا ولاوس، في الاجتماع مع نائب وزير الأمن العام في لاوس، كونغتونغ فونغويتشيتا.وانطلقت في موسكو، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية، في نسخته الـ 11؛ ويستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230519/باتروشيف-كييف-بالتنسيق-مع-واشنطن-وراء-مقتل-المراسل-تاتارسكي-وتفجير-سيارة-السياسي-بريليبين-1077207117.html
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العالم
باتروشيف يجري محادثات حول قضايا الأمن مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية
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أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية، الذي ينعقد في موسكو.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "تم تناول مسائل الأمن الغذائي، خلال النقاش مع المدير العام لجهاز المخابرات الوطني البوروندي، إلدفونسون هاباروريما".
وأشار البيان إلى مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع نائب المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، نيستور إريكو، ونائب الوزير التابع لمكتب رئيس وزراء دولة بروناي - دار السلام، حجي سابتو.
كما تمت مناقشة ملف التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في روسيا ولاوس، في الاجتماع مع نائب وزير الأمن العام في لاوس، كونغتونغ فونغويتشيتا.
وانطلقت في موسكو، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية، في نسخته الـ 11؛ ويستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري.