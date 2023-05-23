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باتروشيف يجري محادثات حول قضايا الأمن مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية
باتروشيف يجري محادثات حول قضايا الأمن مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية
أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:58+0000
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وقال بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "تم تناول مسائل الأمن الغذائي، خلال النقاش مع المدير العام لجهاز المخابرات الوطني البوروندي، إلدفونسون هاباروريما".وأشار البيان إلى مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع نائب المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، نيستور إريكو، ونائب الوزير التابع لمكتب رئيس وزراء دولة بروناي - دار السلام، حجي سابتو.كما تمت مناقشة ملف التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في روسيا ولاوس، في الاجتماع مع نائب وزير الأمن العام في لاوس، كونغتونغ فونغويتشيتا.وانطلقت في موسكو، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية، في نسخته الـ 11؛ ويستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري.
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باتروشيف يجري محادثات حول قضايا الأمن مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية

08:58 GMT 23.05.2023
© Host photo agency brics-russia2020.ru / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Host photo agency brics-russia2020.ru
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أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية، الذي ينعقد في موسكو.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "تم تناول مسائل الأمن الغذائي، خلال النقاش مع المدير العام لجهاز المخابرات الوطني البوروندي، إلدفونسون هاباروريما".
وأشار البيان إلى مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع نائب المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، نيستور إريكو، ونائب الوزير التابع لمكتب رئيس وزراء دولة بروناي - دار السلام، حجي سابتو.
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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كما تمت مناقشة ملف التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في روسيا ولاوس، في الاجتماع مع نائب وزير الأمن العام في لاوس، كونغتونغ فونغويتشيتا.
وانطلقت في موسكو، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية، في نسخته الـ 11؛ ويستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري.
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