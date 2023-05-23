https://sputnikarabic.ae/20230523/بايدن-يصف-لقاءه-مع-مكارثي-بالمثمر-1077328918.html

بايدن يصف لقاءه مع مكارثي بالمثمر

بايدن يصف لقاءه مع مكارثي بالمثمر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي كان مثمرا. وأكد الجانبان أن التخلف عن السداد غير مطروح على الطاولة. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T01:08+0000

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2023-05-23T01:08+0000

جو بايدن

الكونغرس الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بايدن "لقد اختتمت للتو اجتماعا مثمرا مع رئيس مجلس النواب مكارثي حول الحاجة إلى منع التخلف عن السداد، وتجنب كارثة لاقتصادنا".ولفت إلى أنه رغم وجود مجالات خلاف، فإنه ومكارثي ومسؤولين آخرين معنيين سيواصلون المضي قدما في هذا الأمر.في وقت سابق اليوم، شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، على أن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن في بحث قضية الدين العام الأمريكية، قد يؤدي إلى أول عجز في تاريخ الولايات المتحدة عن سداد ديونها.وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت، من عدم قدرة الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها المالية، ربما بحلول الأول من يونيو/حزيران، في حال لم يُتخذ القرار اللازم بشأن الدين العام الأمريكي.ونبه الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، من أن التخلف عن سداد الدين العام، سيؤدي إلى مشاكل للعالم بأسره؛ محذراً من مخاطر "انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود"، وتضرر سمعة الولايات المتحدة في العالم بشدة.وحُدّد سقف الدين الحكومي الأمريكي، حتى الآن، عند أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230522/مكارثي-يحذر-من-تداعيات-تقاعس-بايدن-على-ديون-الولايات-المتحدة-1077328495.html

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