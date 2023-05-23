https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وجمهورية-صرب-البوسنة-والهرسك-تتطور-بنجاح-1077360344.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك تتطور بنجاح
بوتين: العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك تتطور بنجاح
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، أن العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك تتطور... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T18:10+0000
2023-05-23T18:10+0000
2023-05-23T18:10+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين: "العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك تتطور بنجاح. لقد شهدنا زيادة في التجارة خلال العام الماضي، إنها بالطبع صغيرة من حيث القيمة المطلقة، لكن الاتجاه جيد، والنمو بنسبة 57%، وهذا الاتجاه، بالطبع، يجب الحفاظ عليه".وفي السياق نفسه، أكد دوديك أن روسيا قاتلت من أجل الإطار الأمني، لكنها اضطرت إلى شن العملية الخاصة في أوكرانيا.وقال دوديك في لقائه مع بوتين: "روسيا، تقاتل بعناد من أجل الإطار الأمني، حاولت تقديم ضمانات في وقت سابق، لكنها اضطرت إلى شن العملية العسكرية الخاصة".وتمنى دوديك إنهاء سريعا للنزاع في أوكرانيا، وأكد أن "هذه ليست حرباً بين أوكرانيا وروسيا وإنما تصادم الغرب، الذي استخدم روسيا لتأجيج هذه الحرب".وأشار دوديك إلى أن جمهورية صرب البوسنة والهرسك لا تشارك الغرب في النهج "الهستيري" للوضع حول أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230523/دوديك-زيلينسكي-يتصرف-بناء-على-أوامر-من-الخارج-ولا-يملك-سلطة-1077335422.html
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روسيا, العالم
بوتين: العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك تتطور بنجاح
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، أن العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك تتطور بنجاح.
وقال بوتين: "العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة والهرسك تتطور بنجاح. لقد شهدنا زيادة في التجارة خلال العام الماضي، إنها بالطبع صغيرة من حيث القيمة المطلقة، لكن الاتجاه جيد، والنمو بنسبة 57%، وهذا الاتجاه، بالطبع، يجب الحفاظ عليه".
وأشار بوتين إلى أنه يعرف مدى اهتمام الشركاء في جمهورية صرب البوسنة والهرسك بالعمل مع الشركات الروسية الكبيرة في مختلف المجالات.
وفي السياق نفسه، أكد دوديك أن روسيا قاتلت من أجل الإطار الأمني، لكنها اضطرت إلى شن العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال دوديك في لقائه مع بوتين: "روسيا، تقاتل بعناد من أجل الإطار الأمني، حاولت تقديم ضمانات في وقت سابق، لكنها اضطرت إلى شن العملية العسكرية الخاصة".
وتمنى دوديك إنهاء سريعا للنزاع في أوكرانيا، وأكد أن "هذه ليست حرباً بين أوكرانيا وروسيا وإنما تصادم الغرب، الذي استخدم روسيا لتأجيج هذه الحرب".
وأشار دوديك إلى أن جمهورية صرب البوسنة والهرسك لا تشارك الغرب في النهج "الهستيري" للوضع حول أوكرانيا.