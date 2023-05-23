https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يلقي-كلمة-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-1077364413.html

بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي

بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، اليوم، وسيكون الموضوع... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T22:48+0000

2023-05-23T22:48+0000

2023-05-23T22:48+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

العالم

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يتزامن المنتدى الاقتصادي الأوراسي مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المراقبة.وسيشارك بوتين في المنتدى في 25 مايو/آيار وسيتم مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.وكان بوتين قد أكد في خطابه لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يناير/كانون الثاني، أن "الاتحاد لديه جميع الإمكانات ليصبح واحدًا من القطبين القويين والمستقلين والذاتيين في عالم متعدد الأقطاب" وأن يكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تسعى للتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأكد بوتين أيضًا أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تطور بثقة منذ تأسيسه في عام 2015. وزادت القيمة المطلقة للتجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بنسبة 60٪ خلال الفترة الماضية وبلغت في عام 2021 مستوى قياسيًا بلغ 73.1 مليار دولار، وزادت قيمة التجارة الخارجية بنسبة 46٪ إلى 846.3 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230123/بوتين-لدى-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-كل-الفرص-ليصبح-قطبا-قويا-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1072594050.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, العالم