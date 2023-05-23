https://sputnikarabic.ae/20230523/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-لم-يوافق-على-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077352945.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يوافق على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يوافق على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على شريحة جديدة من... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T14:53+0000
2023-05-23T14:53+0000
2023-05-23T14:53+0000
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وأضاف بوريل: "لقد اقترحنا بالفعل حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو، ونواصل المفاوضات بشأنها. وآمل أن نتغلب على جميع العقبات. حتى الآن لم نتخذ قرارا بالإجماع بشأن هذه المسألة".في وقت سابق، قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم الاتفاق على الشريحة التالية من المساعدة العسكرية لسلطات كييف. وشدد على أن بودابست ستعارض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لتسليح القوات المسلحة الأوكرانية ما دامت كييف تدرج بنك "أوه تي بي" المجري في قائمة "رعاة الحرب".يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-توسيع-التعاون-مع-الدول-الصديقة-في-جنوب-شرق-آسيا-له-أهمية-خاصة--1077347879.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يوافق على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على شريحة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وستستمر المناقشات.
وأضاف بوريل: "لقد اقترحنا بالفعل حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو، ونواصل المفاوضات بشأنها. وآمل أن نتغلب على جميع العقبات. حتى الآن لم نتخذ قرارا بالإجماع بشأن هذه المسألة".
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم الاتفاق على الشريحة التالية من المساعدة العسكرية لسلطات كييف. وشدد على أن بودابست ستعارض تخصيص 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لتسليح القوات المسلحة الأوكرانية ما دامت كييف تدرج بنك "أوه تي بي" المجري في قائمة "رعاة الحرب".
وأشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.
يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.