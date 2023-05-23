https://sputnikarabic.ae/20230523/بينهم-رجال-دولة-حقائق-وأرقام-عن-الأثرياء-العرب-خلال-2023-1077351129.html

بينهم رجال دولة... حقائق وأرقام عن الأثرياء العرب خلال 2023

بينهم رجال دولة... حقائق وأرقام عن الأثرياء العرب خلال 2023

انخفض مجموع ثروات مليارديرات الكوكب، البالغ عددهم 2640 مليارديرًا، إلى 12.2 تريليون دولار في 2023، بينما تضم القائمة 21 مليارديرا عربيا، تفاوتت ثرواتهم ارتفاعا... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T14:36+0000

2023-05-23T14:36+0000

2023-05-23T14:36+0000

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وتشمل القائمة مليارديرات من مصر ولبنان والجزائر والمغرب والإمارات، بينما تم استبعاد المليارديرات من المملكة العربية السعودية من قائمة فوربس لأثرياء العالم 2023، للعام السادس على التوالي.مليارديرات انخفضت ثروتهمانخفضت ثروات 9 من أصل 21 مليارديرًا عربيًا عما كانت عليه قبل عام مضى، ومع ذلك، ارتفعت ثروتهم مجتمعين من 52.9 مليار دولار عام 2022 إلى 53.9 مليار دولار عام 2023.وعلى الرغم من استمرار تربع الملياردير المصري ناصف ساويرس على رأس قائمة الأثرى عربيا، إلا أن صافي ثروته انخفض بقدار 300 مليون دولار في العام الماضي ليصل صافي ثروته ما قدره 7.4 مليار دولار.ويعد الجزائري يسعد ربراب وعائلته، أحد أكبر الخاسرين في العام الماضي، حيث بلغت ثروته 4.6 مليار دولار، أقل بـ 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022.وربراب هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيفيتال، أكبر شركة جزائرية خاصة. تمتلك سيفيتال واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني طن من السكر المكرر سنويا.وكذلك خسر رئيس الحكومة المغربية، وأحد أثرياء العرب، عزيز أخنوش وعائلته، نحو 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022.مليارديرات زادت ثروتهميمكن اعتبار عام 2022 عاما جيدا لـ 5 أثرياء عرب تمكنوا من زيادة ثرواتهم، إذ ازدادت صافي ثروات اثنين منهم أكثر من مليار دولار، هما حسين سجواني (+ 1.8 مليار دولار) ومحمد منصور (+1.1 مليار دولار).وبحسب القائمة، يعتبر الملياردير الإماراتي حسين سجواني هو أكبر الرابحين هذا العام، فقد ارتفعت ثروته الخاصة بنسبة 66.7% مقارنة بعام 2022.مليارديرات حافظوا على ثروتهمبحسب المجلة، ظلت صافي ثروات 7 أثرياء على حالها من دون تغيير منذ عام 2022، وازدادت مجمل ثرواتهم من 52.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.9 مليار دولار في عام 2023.أين يعيش أثرياء العربتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، في حين يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 19.1 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، والشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد الفايد.بينما بلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين الستة 11.8 مليار دولار. وهما رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وشقيقه طه، ولفتت المجلة إلى أن ميقاتي وشقيقه طه أسسا شركة "إنفستكوم" في عام 1982 لبيع الهواتف النقالة في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية. وفي عام 2005، تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن. وفي عام 2009، اشترت شركة الاتصالات الجنوب أفريقية "MTN" حصة الأخوين ميقاتي مقابل 3.6 مليار دولار.ويحمل الجنسية اللبنانية كذلك قطب المجوهرات روبرت معوض، وأيضا الإخوة الثلاثة لرئيس الوزراء السابق للبنان سعد الحريري، بهاء، وأيمن، وفهد الحريري.وفي القائمة يوجد 3 مليارديرات من الإمارات وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير وعائلته، وعبد الله الفطيم وعائلته، مع صافي ثروة مجمعة يبلغ 9.9 مليار دولار.وبحسب القائمة، يقيم 6 أثرياء عرب في دول لا يحملون جنسيتها، وتعد لندن الأكثر شيوعًا للأثرياء العرب ضمن القائمة، حيث يقيم فيها 3 منهم.عائلات في قائمة الأغنىتضم القائمة أفراد 4 عائلات ومن بينهم أفراد عائلة الحريري اللبنانية، وعائلة منصور المصرية 3 مرات لكل منهما، وكذلك عائلة ساويرس.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت فوربس قائمة بأغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، وجاءت عائلة ساويرس في المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية، بصافي ثروة إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار، ولكن انخفضت ثروتها بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس/آذار 2022 حتى 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.في المرتبة الثانية، جاءت عائلة ميقاتي اللبنانية كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، ولكن انخفضت ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال تسعة أشهر من العام الماضي.وفي المرتبة الثالثة، حلت عائلة منصور بثروة صافية قدرها 5.1 مليار دولار، واحتفظت بمستوى ثروتها من العام السابق.وفي المرتبة الرابعة، حل الجزائري أسعد ربراب وعائلته بثروة صافية تعادل 5.1 مليار دولار، أما عائلة الحريري اللبنانية، فجاءت في المرتبة الخامسة بثروة صافية بلغت 4.7 مليار دولار.

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